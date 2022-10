Niinistö vastaa nyt SDP:n ryhmäjohdolle: ”Valtapoliittista uhkailua” – avaa samalla mahdollista paluutaan kotimaan politiikkaan

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö vastaa Demokraatin haastattelussa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Kim Bergin kritiikkiin ja kertoo kantansa siihen, kiinnostaako häntä paluu puolueen puheenjohtajaksi ja eduskuntaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Berg (sd.) ryöpytti eilisessä tiedotteessaan rajusti Niinistöä. Bergin mukaan Niinistön kommentit ovat omiaan vaikeuttamaan hallitusyhteistyötä ja vihreiden mahdollisuuksia löytää järkiratkaisuja EU-komission esittämästä ennallistamisasetuksesta käytävässä päätöksenteossa.

Keskustelu EU:n ennallistamisasetuksesta on käynyt Suomessa kuumana ja eduskunnan talousvaliokunnassa se on jakanut jopa hallituspuolueita.

Bergin mukaan Niinistön hyökkäykset pääministeri Sanna Marinia (sd.) kohtaan asiassa heikentävät vihreiden neuvotteluasemaa kotimaassa. Berg epäileekin Niinistön tavoittelevan puolueensa puheenjohtajuutta.

– Puheenjohtajakampanjaa käynnistellessään hän tosin unohtaa, että nykyinen Marinin hallitus on jo nyt tehnyt merkittävän määrän luonnon monimuotoisuutta parantavia uudistuksia, Berg latasi.

SDP on joutunut tasapainoilemaan ennallistamisasetusta käsiteltäessä etenkin keskustan ja vihreiden ottaessa yhteen. EU-komission ennallistamisasetus tavoittelee sitä, että vähintään 20 prosenttia EU-maiden maa- ja merialueista olisi ennallistamisen kohteena vuoteen 2030 mennessä.

NIINISTÖ sanoo Demokraatille pitävänsä Bergin puheita valtapoliittisena uhkailuna, joka yrittää viedä keskustelua sivuun asiasta.

– Toivon, että SDP puhuu siitä, miten luontokato voidaan pysäyttää ja miten ennallistamisasetus voi saavuttaa tärkeät luontotavoitteet niin, että SDP voi niihin sitoutua. Ei kannata lähteä uhkailemaan puoluetta, joka puolustaa hallituksessa luontoa. Silloin ei anna kovin hyvää kuvaa itsestään, Niinistö vastaa.

Hän sälyttää vastuuta ennallistamisasetuksen edistämisestä pääministerille.

– Minusta olisi tärkeätä, että pääministeri ottaisi siinä vastuuta, että ei tule epäselvyyttä Suomen tuesta sekä EU:ssa että YK:ssa sille, että 20 prosenttia pinta-alasta ennallistetaan. Näin palautetaan myös luontoarvoja muualla kuin suojelualueilla. Tämä on YK:n luontopaneelin tutkijoiden suositus ja Suomi on EU:n ministerineuvoston päätöksellä viimeksi maanantaina sitoutunut siihen.

Niinistön mielestä ennallistamisasetuksen vastustus voisi uhata jopa sen hyväksymistä EU:ssa sekä YK:n asiaan liittyvää sopimusta.

– Hallituksen sisällä voi ihan hyvin keskustella asetuksen yksityiskohdista, millä keinoin ennallistamistoimia tehdään ja mitkä ovat riittäviä toimia eri elinympäristöissä, jotta edetään suunnitellusti kohti luonnon hyvää tilaa.

Niinistö painottaa erityisesti vesistöjen, kuten Itämeren saariston, ja soiden ennallistamista sekä lintukosteikkojen merkitystä.

METSÄYMPÄRISTÖISTÄ hän katsoo, että asetuksesta tulevat minimivelvoitteet ovat Suomen kansallisten metsälinjausten ja kestävän metsänhoidon suositusten mukaisia.

– Lisätään lahopuun määrää, metsien kytkeytyneisyyttä sekä metsien monisukupolvisuutta ja -lajisuutta. Ne ovat hyvin pehmeitä indikaattoreita, jotka näyttävät, että metsänhoitoa ohjataan kestävämpään suuntaan. Ei sieltä ole tulossa mitään sellaista pakottavaa, joka heikentäisi metsätalouden toimintaedellytyksiä. Päinvastoin, tavoitteisiin sitoutumalla voidaan osoittaa, että metsäluonnon uhanalaistamisen pysäyttäminen ja metsätalous ovat yhteensovitettavissa. Tällöin sosiaalinen hyväksyntä kasvaa ja metsäteollisuutemme kysyntä maailmalla voidaan turvata, Niinistö tulkitsee.

Keskustan viime päivien tiukkoja irtiottoja suhtautumisessa asetusta koskevaan Suomen kannanmuodostukseen Niinistö ei ymmärrä ja kutsuu puolueen olevan identiteettikriisissä.

– Sieltähän tämä on lähtöisin, että keskusta ja tietyt maanomistajien lobbarit sekä MTK ovat lietsoneet tällaista luontotavoitevastaisuutta, vaikka se mitä tässä tehdään, on myös metsätalouden oma tulevaisuuden etu.

– Tässä ei ole kysymys suojelemisesta tai museoimisesta tai talouskäytöstä poistamisesta.

SDP:tä Niinistö kehottelee palaamaan Matti Ahteen ja Kaj Bärlundin (entisiä SDP:n ympäristöministereitä) linjoille perinteiseksi luonnonsuojelupuolueeksi.

– Ei saisi sahata omaa oksaansa sen takia, että yhdellä puolueella (keskustalla) on identiteettikriisi ja sen takia se vastustaa kaikkea.

SDP:N Kim Berg epäili Ville Niinistön käyvän puheenjohtajakampanjaa. Tämän Niinistö kieltää ehdottomasti.

Jo keväällä Niinistö vihjasi harkitsevansa eduskuntavaaliehdokkuutta. Hän myöntää nytkin, että eduskuntavaaliehdokkuus kiinnostaa ja hän on luvannut asiaa harkita.

– Totta kai se minua myös houkuttaa, mutta en ole vielä vakuuttunut, että se houkuttaa niin paljon, että jättäisin tärkeät tehtävät europarlamentissa sen takia. Olen päässyt täällä nyt jo keskeisiin tehtäviin. Täällä työstetään todella paljon teemoja, joiden parissa olen aina työskennellyt eli energiamurroksen vauhdittaminen, talouden viherryttäminen, Venäjään ja Ukrainan sotaan liittyvä geopolitiikka sekä kansainvälinen luonto- ja ympäristöpolitiikka.

Hän kuitenkin lisää saaneensa paljon puolueesta pyyntöjä asettua ehdolle eduskuntavaaleihin. Niitä on tullut eri vaalipiireistä.

– Päätän ensiksi sen, lähdenkö ehdolle ja sen jälkeen sen, mistä vaalipiiristä.

Aiemmin Niinistö on ollut ehdolla Varsinais-Suomesta.

– On tärkeää, että vihreät lähtevät seuraaviin eduskuntavaaleihin yhdessä sellaisena joukkueena, että meidän asemamme seuraavassa eduskunnassa on vähintään yhtä vahva kuin nyt. Ehkä minulla voisi olla siihenkin jotain annettavaa. Mietin tätä lähinnä siitä näkökulmasta, että minulla on positiivinen ongelma. En haluaisi luopua europarlamentista, olisin kiinnostunut hakemaan täältä toista kautta. Mutta joudun myös miettimään sitä, olisiko eduskunnassa ja puolueen eri tehtävissä kotimaassa käyttöä. Tässä yhteydessä voin sanoa, että puolueen puheenjohtajuus ei ole käynyt minulla mielessäkään enkä ole siitä tehtävästä ollenkaan kiinnostunut. Lähtökohtaisesti sellaisessa tehtävässä ollaan vain kerran.

EDUSKUNTAVAALEISTA puhuttaessa Niinistö kaipaa erityisesti pääsyä keskustelemaan siitä, miten Suomessa voitaisiin viedä eteenpäin vihreää energiamurrosta ja talouden viherryttämistä.

– Haluaisin myös nostaa esiin koulutuksen ja teknologisen osaamisen merkitystä Suomen tulevaisuudelle. Vihreiden pitää ottaa talous- ja teollisuuskeskustelusta isompaa roolia myös kotimaassa. Siihen minulla olisi annettavaa ja se myös kiinnostaa. Vihreiden pitäisi kyetä ottamaan iso rooli tässä tulevaisuuskeskustelussa, ei vain kapeasti ympäristö- ja luontoteemoissa, vaan laajemmin siinä, miten talouden viherryttäminen on Suomen taloudellekin aivan keskeinen tulevaisuustrategia.

Puhe kuulostaa siltä, että rivien välissä hän kaipailisi puolueeltaan nykyistä laveampaa poliittista otetta.

– Tuen täysin meidän nykyistä puoluejohtoamme. Minusta eduskuntaryhmä, puoluejohto ja puheenjohtaja Maria Ohisalo ovat tehneet hyvää työtä. Olosuhteet ovat olleet haastavia koronakriisin ja energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamassa historiallisen epävakaassa ja muuttuvassa maailmantilanteessa. Ehkä ajattelen niin päin, että voisi olla vihreille hyväksi, että puoluejohto saisi tuekseen enemmän konkareita.

Hän kuvaa kansanedustaja Satu Hassin roolin olleen tällä kaudella merkittävä ja näkee tämän tuoneen puolueessa pitkää linjaa esille. Hassi toimi vuosituhannen taitteessa puolueen puheenjohtajana, nyt hän ei aio enää hakea jatkokautta eduskunnassa.

– Ehkä on ollut hiukan huono asia, että juuri Venäjään liittyvien energiariskien lauetessa sekä minä että Heidi Hautala olemme europarlamentissa vähän sivussa Suomen keskustelusta, koska molemmat olemme pitäneet näitä johdonmukaisesti hyvin pitkään esillä. Vihreät ei ole päässyt nostamaan näitä meidän perinteisiä teemojamme osin sen takia esiin, Niinistö sanoo ja lisää, ettei tämä ole moite puoluejohdolle.

Hän sanoo olevansa ilahtunut siitä, että Pekka Haavisto on asetettu ehdolle vaaleihin ja toivoo, että myös aiemmin eduskunnassa ollut Oras Tynkkynen lähtisi mukaan. Niinistö muistelee myös Kataisen hallituksen aikoja, jolloin hän johti vihreitä ja toimi hallituksen ympäristöministerinä.

– Meillä oli todella kokenut eduskuntaryhmä, jossa puolet oli entisiä puheenjohtajia. Sitten mentiin vähän niin kuin toiseen laitaan. Nykyisesä eduskuntaryhmässä valtaosa on ensimmäisen kauden kansanedustajia. Varmaan hyvä tilanne olisi tasapaino näiden kahden väliltä.