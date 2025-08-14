Niinistöltä yllätysavaus: kirja Suomen turvallisuuspolitiikasta

Presidentti Sauli Niinistön kirja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valinnoista hänen virkakausillaan julkaistaan lokakuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kirjan kustantavan WSOY:n torstaina julkaiseman tiedotteen mukaan Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta -kirja käsittelee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Niinistön virkakausilla vuosina 2012-2024.

Kirja on Niinistön päiväkirjoihin ja muistiinpanoihin perustuva kuvaus tapahtumista.

WSOY:n mukaan kirjassa Niinistö kertoo muun muassa Suomen toiminnasta Ruotsin, Venäjän ja Naton kanssa sekä kohtaamisistaan Donald Trumpin, Vladimir Putinin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa.

Kirjan julkaisupäivä on 22. lokakuuta.

Aiemmin Niinistöltä ovat ilmestyneet muistelmakirjat Viiden vuoden yksinäisyys (2005) sekä Hiljaisten historia (2007). Ne oli kustantanut Teos, eli Niinistö vaihtoi nyt kustannusyhtiötä.

TÄTÄ AIEMMIN myös tasavallan presidentti Alexander Stubb lähtee syksyn kirjamarkkinoille samankaltaisilla, joskin globaalin näkökulman aiheilla. Hänen kansainvälistä politiikkaansa ruotiva Vallan kolmio -kirjansa ilmestyy 21. elokuuta.

Stubbin kirja on kirjoitettu suoraan englanniksi, mutta suomenkielinen käännös julkaistaan täällä samaan aikaan.