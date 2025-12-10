Nobel-palkinnot jaetaan Tukholmassa ja Oslossa – Rauhanpalkinnon voittaja pysyy poissa turvallisuussyistä

Nobel-palkintoseremoniat järjestetään tänään Norjan Oslossa ja Ruotsin Tukholmassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nobelin rauhanpalkinto jaetaan Oslossa järjestettävässä seremoniassa. Tukholmassa puolestaan jaetaan fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen Nobel-palkinnot.

Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna venezuelalaiselle oppositiojohtaja Maria Corina Machadolle. Hän ei saavu Oslon palkintoseremoniaan.

Machadon olinpaikka on salattu turvallisuussyistä. Hänen uskotaan paenneen kotimaastaan ja mahdollisesti oleilevan jossain ulkomaisessa lähetystössä.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi keskiviikkoaamuna varmistuneen, että Machado ei itse saavu paikan päälle vastaanottamaan palkintoaan. Norjan Nobel-instituutin johtaja Kristian Berg Harpviken kertoi NRK:lle, ettei Machado ole Norjassa, vaan hänen tyttärensä edustaa tilaisuudessa äitiään ja hakee palkinnon.

TILAISUUS alkaa keskipäivällä Suomen aikaa. Harpvikenin mukaan Machadon tytär pitää tilaisuudessa äitinsä kirjoittaman puheen.

Hän lisäsi, ettei tiedä missä Machado itse on – ja siihen on syynsä, sillä Venezuelan hallinto voi käyttää mitä tahansa keinoja hänen vaientamisekseen, Harpviken sanoi.

Machadoa vastaan on nostettu Venezuelassa useita oikeusjuttuja, joten hänen palatessaan Venezuelaan viranomaiset voisivat pidättää hänet tai estää pääsyn maahan. Venezuelan viranomaiset olivat varoittaneet, että Machadoa tullaan pitämään karkurina, jos hän poistuu kotimaastaan.

Palkinnot jaetaan 10. joulukuuta Alfred Nobelin kuoleman muistopäivänä.

