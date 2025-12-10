Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

10.12.2025 06:58 ・ Päivitetty: 10.12.2025 08:46

Nobel-palkinnot jaetaan Tukholmassa ja Oslossa – Rauhanpalkinnon voittaja pysyy poissa turvallisuussyistä

LEHTIKUVA / AFP / JUAN BARRETO
Nobelin rauhanpalkinnon saa venezuelalainen oppositiojohtaja Maria Corina Machado.

Nobel-palkintoseremoniat järjestetään tänään Norjan Oslossa ja Ruotsin Tukholmassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nobelin rauhanpalkinto jaetaan Oslossa järjestettävässä seremoniassa. Tukholmassa puolestaan jaetaan fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen Nobel-palkinnot.

Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna venezuelalaiselle oppositiojohtaja Maria Corina Machadolle. Hän ei saavu Oslon palkintoseremoniaan.

Machadon olinpaikka on salattu turvallisuussyistä. Hänen uskotaan paenneen kotimaastaan ja mahdollisesti oleilevan jossain ulkomaisessa lähetystössä.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi keskiviikkoaamuna varmistuneen, että Machado ei itse saavu paikan päälle vastaanottamaan palkintoaan. Norjan Nobel-instituutin johtaja Kristian Berg Harpviken kertoi NRK:lle, ettei Machado ole Norjassa, vaan hänen tyttärensä edustaa tilaisuudessa äitiään ja hakee palkinnon.

Tukholmassa puolestaan jaetaan fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen Nobel-palkinnot.

TILAISUUS alkaa keskipäivällä Suomen aikaa. Harpvikenin mukaan Machadon tytär pitää tilaisuudessa äitinsä kirjoittaman puheen.

Hän lisäsi, ettei tiedä missä Machado itse on – ja siihen on syynsä, sillä Venezuelan hallinto voi käyttää mitä tahansa keinoja hänen vaientamisekseen, Harpviken sanoi.

Machadoa vastaan on nostettu Venezuelassa useita oikeusjuttuja, joten hänen palatessaan Venezuelaan viranomaiset voisivat pidättää hänet tai estää pääsyn maahan. Venezuelan viranomaiset olivat varoittaneet, että Machadoa tullaan pitämään karkurina, jos hän poistuu kotimaastaan.

Palkinnot jaetaan 10. joulukuuta Alfred Nobelin kuoleman muistopäivänä.

Juttua täydennetty tiedoilla Machadosta klo 10.45.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
9.12.2025
Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU