Noin 400 000 ääntä jo annettu kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa on annettu tähän mennessä ennakkoon noin 400 000 ääntä. Neljännen äänestyspäivän päättyessä äänioikeuttaan oli käyttänyt lähes yhdeksän prosenttia äänioikeutetuista.

Lauantaina ennakkoääniä annettiin runsaat 54 000, mikä on vähemmän kuin aiempina äänestyspäivinä. Ennakkoäänestyksen kolmena ensimmäisenä päivänä annettiin joka päivä yli 100 000 ääntä.

Äänestysaktiivisuus on toistaiseksi ollut suurinta Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä ja Lapin Pellossa, missä ennakkoon on äänestänyt jo 20 prosenttia äänioikeutetuista.

Naisten äänestysinto on ollut hieman suurempaa kuin miesten. Naisista on tähän mennessä äänestänyt ennakkoon 9,2 prosenttia äänioikeutetuista, kun miehillä vastaava osuus on 8,4 prosenttia.