Noin 50 Teboil-huoltoasemaa jatkaa yhä toimintaansa – ”Varmasti jonkin verran asiakaskatoa on”

Useita kauppiaiden pyörittämiä Teboil-huoltoasemia on sulkeutunut sen jälkeen, kun Teboilin emoyhtiö, venäläinen öljyjätti Lukoil joutui Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteiden kohteeksi viime syksynä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Teboil-kauppiaiden yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää kertoo STT:lle, että ovensa on sulkenut arviolta 20-30 Teboil-kauppiaiden pitämää huoltoasemaa. Toimintaansa jatkaa yhä noin 50 Teboil-huoltoasemaa.

Pakotteiden vuoksi suomalaiset pankit ovat keskeyttäneet Teboilin maksuliikenteen. Lisäksi Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille.

Teboilin kylmäasemat ovat hiljentyneet sen jälkeen, kun yhtiö kertoi marraskuussa ajavansa toimintansa alas.

OSA Teboil-yrittäjistä jatkaa toimintaa ja tarjoaa huoltoasemalla muita palveluita, kuten lounasta, kahvia, huoltoa ja autopesua.

- Varmasti jonkin verran asiakaskatoa on. Kun tämä talouden tilanne muutenkin on haastava, niin eihän se hyvä yhdistelmä ole, jos huoltoasemalta ei saa polttoainetta, Raitinpää sanoo.

Hänen pitämänsä Ylöjärven Teboil on ollut suljettuna marraskuusta lähtien.

Toimintaa jatkavat kauppiaat ovat Raitinpään mukaan vahvasti sitä mieltä, että pakotteiden aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta voidaan päästä yli.

- Yhteishenki on tosi hyvä, ja olemme tiiviisti yhteydessä kauppiaiden kanssa. Se on oikeastaan vain parantanut meidän yhteydenpitoamme.

RAITINPÄÄN mukaan Teboil-yrittäjät ovat olleet henkisesti kovilla viime kuukausina.

- Hattua nostan niille, jotka huoltamonsa auki pitävät, Raitinpää sanoo.

- Toivotaan, että tämä asia ratkeaa jotenkin, että päästäisiin niin sanotusti normaalisti taas jatkamaan.

Huoltoasemaketju SEO on houkutellut Teboil-yrittäjiä vaihtamaan SEOn väreihin.

Uutissuomalainen kertoi tammikuun lopulla, että toistakymmentä Teboil-yrittäjää olisi siirtynyt SEOn alaisuuteen. Myös STT uutisoi tuolloin asiasta Uutissuomalaisen jutun pohjalta.

SEOn toimitusjohtaja Arto Viljanen kuitenkin kertoi perjantaina STT:lle, että tähän mennessä on sovittu neljän Teboil-yrittäjän ja yhteensä seitsemän Teboil-jakeluaseman siirtymisestä SEOn alaisuuteen.

Lisäksi aktiivisia neuvotteluja käydään Viljasen mukaan kahdeksan Teboil-jakeluaseman osalta.

Viljanen viittaa jakeluasemilla sekä huoltoasemiin että kylmäasemiin.

Teboil-kauppiaiden Raitinpää puolestaan kertoo, että Teboilista muiden ketjujen alaisuuteen siirtyneiden huoltoasemien määrä on laskettavissa yhden käden sormilla.

LUKOIL kertoi tammikuun lopulla, että se on sopinut kansainvälisten liiketoimintojensa myymisestä yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle Carlylelle.

Kauppaan sisältyisi myös Teboil. Kaupan toteutuminen vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän.

Raitinpään mukaan tieto Lukoilin ja Carlylen kaavailemasta diilistä on otettu myönteisesti vastaan Teboil-kauppiaiden keskuudessa.

- Odotetaan, että se kauppa toteutuisi, Raitinpää sanoo.

- Olisihan se kaikin puolin hyvä asia, jos venäläinen omistaja vaihtuisi.

Hän uskoo, että kaupan seurauksena toiminta voisi palautua normaaliksi ja polttoainetta tankkaavat asiakkaat palaisivat.

Teboil on hakeutunut yrityssaneeraukseen, koska pakotteiden vuoksi yhtiö ei pysty maksamaan velkojaan. Käräjäoikeus päätti saneerauksen aloittamisesta tammikuun puolivälissä.

STT ei useista yrityksistä huolimatta tavoittanut Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtajaa Toni Flycktiä kommentoimaan ketjun tilannetta.

HILJENEVIEN Teboil-asemien tontteja ei voi jättää sillensä, vaikka polttoaineen jakelutoiminta lakkaisi kokonaan.

Kun toiminta loppuu, kaikki toimintaan liittyvät maanpäälliset ja maanalaiset rakenteet, kuten bensamittarit ja säiliöt, tulee poistaa. Lupa- ja valvontaviraston ympäristöosaston ylitarkastajan Hanna Valkeapään mukaan laissa on määritelty, minkälaisia suojausrakenteita asemilla pitää olla.

- Aina on kuitenkin mahdollista, että maaperään pääsee toiminnan aikana bensiini- tai öljyhiilivetyjä, joista voi aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle, Valkeapää sanoo STT:lle.

Jos näin käy, pilaantuneen maan puhdistaminen on ensisijaisesti toiminnanharjoittajan vastuulla. Maaperä puhdistetaan useimmiten kaivamalla pilaantunut maa ylös ja viemällä se jatkokäsittelyyn.

USEIN tonteilta, joilla on toiminut bensa-asema, löytyy maasta joitain haitta-aineita. Ei kuitenkaan aina, Valkeapää sanoo.

- Siihen vaikuttaa tosi paljon se, kuinka kauan jakeluasema on kyseisellä paikalla toiminut. Tällä vuosituhannella rakennetuissa on todennäköisempää, ettei mitään löydy. Jos taas on asema, joka on ollut toiminnassa kymmeniä vuosia, sieltä voi jotain löytyäkin.

Kun aseman toiminta loppuu, tontin jatkokäyttö on riippuvainen kaavoituksesta ja siitä, mitä kaava tontille mahdollistaa.

- Lähtökohtaisesti tontille voi tulla minkälaista käyttöä tahansa. Jatkokäyttö määrää sen, millaisiin puhdistustoimenpiteisiin tarvittaessa ryhdytään ennen kuin uusi toiminta alkaa, Valkeapää selventää.

Iiro-Matti Nieminen, Simu Perälä/STT