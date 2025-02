Nokia saa uuden toimitusjohtajan

Nokian hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Justin Hotardin. Hän aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nokia kertoo tiedotteessaan, että sen nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark on päättänyt jättää tehtävänsä.

Uutena toimitusjohtajana aloittava Hotard johtaa tällä hetkellä teknologiayhtiö Intelin datakeskus- ja tekoälyliiketoimintaa.

- Hänellä on vahvat näytöt teknologiayhtiöiden kasvun kiihdyttämisestä sekä laaja ymmärrys Nokian tulevaisuuden kasvulle tärkeistä tekoäly- ja datakeskusmarkkinoista. Justin on osoittanut aiemmissa tehtävissään sekä läpi valintaprosessin Nokian toimitusjohtajalta vaadittavaa strategista näkemystä, vahvaa johtajuutta sekä kykyä arvonluontiin asiakkaille ja osakkeenomistajille, sanoo Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf tiedotteessa.

Hotardin asemapaikka tulee olemaan Espoo.

- Verkkoyhteydet ovat yhteiskuntamme kehityksen ytimessä ja mahdollistavat teknologiamurroksia, joita nyt todistamme esimerkiksi tekoälyn osalta. Odotan innolla, että pääsen jatkamaan Nokian uudistamista sen kasvun ja arvonluonnin maksimoimiseksi, Hotard kommentoi nimitystään tiedotteessa.

LUNDMARK on toiminut Nokian toimitusjohtajana vuodesta 2020. Baldauf sanoi, että muutoksen valmistelu aloitettiin, kun Lundmark kertoi harkitsevansa siirtymistä pois operatiivisista johtotehtävistä siinä vaiheessa, kun Nokian liiketoiminta on asemoitu seuraavaan kasvuvaiheeseen ja sopiva seuraaja on löydetty.

- Nyt on oikea aika siirtyä eteenpäin. Olen johtanut pörssiyhtiöitä yli kaksi vuosikymmentä ja vaikka en aio lopettaa työntekoa, haluan siirtyä urallani uuteen vaiheeseen, kuten hallitustyöhön. Justin on erinomainen valinta Nokian johtoon ja tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä sujuvan siirtymän varmistamiseksi, Lundmark sanoi tiedotteessa.