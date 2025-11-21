Talous
21.11.2025 15:47 ・ Päivitetty: 21.11.2025 15:47
Nokia tekee Yhdysvaltoihin jätti-investoinnit
Verkkolaitevalmistaja Nokia aikoo laajentaa tutkimus- ja kehitystyötä ja valmistusta Yhdysvalloissa.
Yhtiö ilmoittaa aikovansa investoida Yhdysvalloissa kaikkiaan neljä miljardia dollaria eli noin 3,5 miljardia euroa yhteistyössä presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa.
Investoinneilla on tarkoitus kehittää uusia tehokkaampia tekoälyä hyödyntäviä verkkoja.
Nokia investoi jo aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltoihin 2,3 miljardia dollaria ostaessaan Infinera-yhtiön.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.