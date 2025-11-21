Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

21.11.2025 15:47 ・ Päivitetty: 21.11.2025 15:47

Nokia tekee Yhdysvaltoihin jätti-investoinnit

LEHTIKUVA / AFP / JOSEP LAGO

Verkkolaitevalmistaja Nokia aikoo laajentaa tutkimus- ja kehitystyötä ja valmistusta Yhdysvalloissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö ilmoittaa aikovansa investoida Yhdysvalloissa kaikkiaan neljä miljardia dollaria eli noin 3,5 miljardia euroa yhteistyössä presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa.

Investoinneilla on tarkoitus kehittää uusia tehokkaampia tekoälyä hyödyntäviä verkkoja.

Nokia investoi jo aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltoihin 2,3 miljardia dollaria ostaessaan Infinera-yhtiön.

