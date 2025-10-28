Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.10.2025 16:27 ・ Päivitetty: 28.10.2025 16:27

Nokialle tuli joulu etuajassa: miljardi taalaa Nvidialta

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Nvidia sijoittaa miljardi dollaria eli noin 0,86 miljardia euroa Nokian osakkeisiin. Nokia kertoo asiasta tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestelyn jälkeen Nvidia omistaa 2,9 prosenttia Nokian osakekannasta.

Nokian mukaan sijoitus täydentää yritysten välistä strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen markkinaa sekä tukea datakeskusverkkojen kehitystä.

-  Strategisen yhteistyön ja sijoituksen odotetaan tuovan merkittävää lisäarvoa molemmille yhtiöille, Nokian tiedotteessa sanotaan.

NOKIA KERTOO, että se aikoo käyttää osakeannista saatavat varat strategisten suunnitelmiensa vauhdittamiseen edistyneiden ja luotettavien verkkojen kehittämiseksi tekoälyn aikakaudella sekä muihin liiketoiminnan yleisiin tarkoituksiin.

Tiedotteen julkitulon jälkeen Nokian osakkeet singahtivat pörssissä yli 15 prosentin nousuun.

Mikropiirejä suunnitteleva ja valmistuttava Nvidia on hyötynyt suuresti tekoälybuumista, joka on lisännyt yhtiön tuotteiden kysyntää.

Nokia kertoo tiedotteessa, että yhteistyön myötä yhtiöt aikovat kehittää tekoälypohjaisia verkkoratkaisuja sekä kartoittaa tapoja sisällyttää Nokian datakeskusverkkojen kytkentä- ja optisia teknologioita Nvidian tekoälyinfrastruktuuriin ja arkkitehtuuriin.

