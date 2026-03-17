Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

17.3.2026 09:17 ・ Päivitetty: 17.3.2026 11:31

Nordea aikoo vähentää noin 1500 työntekijää

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Nordean konttori Helsingin Pasilassa 15. lokakuuta 2025.

Pankkikonserni Nordea valmistautuu vähentämään noin 1 500 työntekijää eri puolilla konsernia tämän ja ensi vuoden aikana. Nyt kerrotuilla toimilla Nordea odottaa laskevansa vuosittaisia kuluja vähintään 150 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 alkaen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuoteen 2030 mennessä Nordea tavoittelee vähintään 600 miljoonan euron vuotuista vähennystä bruttokuluissa.

Uudelleenjärjestelyillä Nordea pyrkii tehostamaan toimintaansa ja toteuttamaan strategiaansa. Viime marraskuussa julkistetussa strategiassa Nordea painottaa teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämistä.

- Pohjoismaisen mittakaavansa sekä tekoälyn ja prosessien optimoinnin seurauksena Nordea odottaa työntekijöidensä määrän laskevan nykyisestä, konserni linjaa tiedotteessa.

NORDEA aikoo yksinkertaistaa ja yhtenäistää asiakkaisiin liittyviä prosesseja eri Pohjoismaiden välillä ja vähentää järjestelmiensä määrää.

Nordea työllisti vuodenvaihteessa liki 32 000 ihmistä, joista Suomen osuus oli vajaat 6 600. Tanskassa ja Ruotsissa Nordealla oli palkkalistoillaan yli 7 000 ihmistä ja Norjassa noin 3 400 ihmistä.

Tulevien muutosneuvottelujen aloittamisesta tai vähennysten kohdistumisesta maittain ei ole vielä päätöksiä, kerrottiin Nordean viestinnästä. Tämän vuoden ensimmäiselle neljännekselle Nordea kirjaa 190 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU