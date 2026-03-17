Nordea aikoo vähentää noin 1500 työntekijää

Pankkikonserni Nordea valmistautuu vähentämään noin 1 500 työntekijää eri puolilla konsernia tämän ja ensi vuoden aikana. Nyt kerrotuilla toimilla Nordea odottaa laskevansa vuosittaisia kuluja vähintään 150 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 alkaen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuoteen 2030 mennessä Nordea tavoittelee vähintään 600 miljoonan euron vuotuista vähennystä bruttokuluissa.

Uudelleenjärjestelyillä Nordea pyrkii tehostamaan toimintaansa ja toteuttamaan strategiaansa. Viime marraskuussa julkistetussa strategiassa Nordea painottaa teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämistä.

- Pohjoismaisen mittakaavansa sekä tekoälyn ja prosessien optimoinnin seurauksena Nordea odottaa työntekijöidensä määrän laskevan nykyisestä, konserni linjaa tiedotteessa.

NORDEA aikoo yksinkertaistaa ja yhtenäistää asiakkaisiin liittyviä prosesseja eri Pohjoismaiden välillä ja vähentää järjestelmiensä määrää.

Nordea työllisti vuodenvaihteessa liki 32 000 ihmistä, joista Suomen osuus oli vajaat 6 600. Tanskassa ja Ruotsissa Nordealla oli palkkalistoillaan yli 7 000 ihmistä ja Norjassa noin 3 400 ihmistä.

Tulevien muutosneuvottelujen aloittamisesta tai vähennysten kohdistumisesta maittain ei ole vielä päätöksiä, kerrottiin Nordean viestinnästä. Tämän vuoden ensimmäiselle neljännekselle Nordea kirjaa 190 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.