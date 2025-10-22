Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.10.2025 04:43 ・ Päivitetty: 22.10.2025 04:43

Nordea: Asuntojen hinnat nousevat yllättävillä paikkakunnilla

Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna 1,5 prosentin nousuun, ennustaa pankkikonserni Nordea asuntomarkkinakatsauksessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tänä vuonna asuntojen hinnat laskevat Nordean mukaan vielä prosentin, mutta ensi vuonna runsas asuntotarjonta alkaa sulaa. Vuodelle 2027 Nordea ennustaa 2,5 prosentin hintojen nousua.

Nordean mukaan asuntojen hintojen nousu keskittyy jatkossa enimmäkseen muuttovoittopaikkakunnille, joiden väestö kasvaa.

Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan viimeisen vuoden aikana on nähty nousevia asuntohintoja yllättävillä paikkakunnilla.

-  Yksi paikkakunnista, joissa kysyntä nostaa asuntojen hintoja, on meriteollisuuden voimakasta nousua kokeva Rauma. Vaasassa ja Kokkolassa on puolestaan meneillään isoja teollisuusinvestointeja, ja Hämeenlinnassa puolustusteollisuus on luonut merkittävästi lisää työpaikkoja. Rovaniemellä turismi ajaa asuntokysyntää ja -hintoja ylöspäin, Kostiainen kertoo Nordean tiedotteessa.

Nordean mukaan vanhojen asuntojen kauppa on selvästi piristynyt jo tänä vuonna. Tammi-syyskuussa kauppoja tehtiin 17 prosenttia vuodentakaista enemmän. Uudiskohteissa korkeina pidetyt hinnat ovat hidastaneet kaupankäyntiä.

Asuntokauppamäärien kasvusta huolimatta myyntiajat ovat Kostiaisen mukaan edelleen verrattain pitkiä.

-  Myynnissä olevia asuntoja on nyt ennätyspaljon. Väestönkasvun jatkuminen ja vähäinen rakentaminen alkavat kuitenkin jatkossa näkyä ylitarjonnan purkautumisena, mikä alkaa hiljalleen välittyä vuokra- ja hintatasoon, Kostiainen sanoo.

