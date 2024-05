Nordean pankkipalveluissa oli ongelmia – asiakkaiden tilit vaikuttivat kadonneen

Nordean pankkipalveluissa esiintynyt häiriö on korjattu, ja palvelut toimivat normaalisti, Nordea kertoo. Keskiviikon vastaisen yön aikana esiintynyt tekninen häiriö kesti Nordean mukaan noin puolitoista tuntia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Häiriön aikana osa asiakkaiden tileistä ei näkynyt mobiili- ja verkkopankissa eivätkä tileihin liitetyt palvelut olleet käytettävissä.

Verkkopalveluiden toimivuutta seuraavan Downdetector-palvelun mukaan ilmoituksia alkoi tulla alkuyöstä ennen puolta yhtä, ja raportteja tuli yön aikana useita satoja. Kovin piikki näyttää osuneen yhden ja kahden välille. Kello kahden jälkeen raportteja on tullut huomattavasti aiempaa vähemmän.

Nordean asiakkaat ovat valittaneet palveluiden ongelmista myös sosiaalisessa mediassa, jossa on kerrottu muun muassa käyttötilejä kadonneen näkyvistä. Lisäksi osalla on esiintynyt ongelmia maksujen kanssa. Viestipalvelu X:ään on tullut yksittäisiä päivityksiä vielä pahimman häiriöpiikin jälkeenkin.

Helsingin Sanomien mukaan Nordealla oli yhteysongelmia myös huhtikuussa, jolloin asiakkaat näkivät myös tilejä, joihin heillä ei enää ollut käyttöoikeutta. Tuolloin pankki kertoi lehden mukaan uudistavansa tilijärjestelmää.

Nordea kertoo, ettei yöllisellä häiriöllä ollut yhteyttä huhtikuussa tehtyyn tilijärjestelmän uudistamistyöhön.