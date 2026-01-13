Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026 14:04 ・ Päivitetty: 13.1.2026 14:04

Norja kiihdyttää öljy- ja kaasuporauksia – ”Elintärkeää työpaikoille ja Euroopan energiaturvallisuudelle”

AFP / LEHTIKUVA
Norjalainen Johan Sverdrup -öljynporauslautta Pohjanmerellä Stavangerin rannikolla joulukuussa 2019.

Norjan energiaministeriö on myöntänyt 57 uutta lupaa öljyn ja kaasun tuotantoon. Kohteet sijaitsevat Norjan mannerjalustalla, ja luvat hyödyntää niitä on jaettu 19 yhtiölle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viisi kohdetta sijaitsee Barentsinmerellä, 21 Norjanmerellä ja 31 Norjan puolella Pohjanmerta.

Energiaministeri Terje Aasland totesi tiedotteessa, että Norja on Euroopan tärkein energiantuottaja, mutta että öljyntuotanto alkaa lähivuosina laskea. Siksi hänen mukaansa on tärkeää hidastaa tuotannon laskua ja varmistaa mahdollisimman suuri tuotantomäärä myöntämällä uusia lupia.

- Tämä on tärkeää, jotta turvataan öljy- ja kaasualan toiminta, joka on elintärkeä työpaikkojen, arvonlisän ja Euroopan energiaturvallisuuden takia, ministeri perusteli.

Norja on jakanut tuotantolupia vuosittaisilla lupakierroksilla vuodesta 2003 alkaen.

