Norjalaisen öljyrahaston arvo nousi ennätysmäiset 13 prosenttia

Öljyrahaston arvo nousi viime vuonna liki 1,7 biljoonaan euroon. Se sai viime vuonna parhaan tuoton osakesijoituksistaan, jotka tuottivat 18 prosenttia. Arvonnousu sai lisävauhtia Norjan kruunun heikkenemisestä.

- Saimme erittäin hyvän tuloksen vuonna 2024 pörssin hyvän kehityksen ansioista. Erityisesti amerikkalaiset teknologiayhtiöt olivat hyvin tuottoisia, sanoi rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nicolai Tangen (kuvassa).

Rahastolla on mittavat sijoitukset yhdysvaltalaisiin teknologiajätteihin kuten Nvidia, Meta, Tesla, Microsoft, Apple, Alphabet ja Amazon.

Norjan öljyrahasto on maailman suurin yksittäinen sijoittaja. Sillä on omistuksia lähes 9 000 yrityksessä ympäri maailman. Se omistaa noin 1,5 prosenttia maailman pörssilistatuista yrityksistä. Rahastolla on sijoituksia myös korkopapereihin, kiinteistöihin ja listaamattomiin uusiutuvan energian kohteisiin.