Norjalaisyhtiö kaavailee Imatralle synteettisen lentopolttoaineen tuotantolaitosta

Norjalainen Norsk-e-Fuel-yhtiö kaavailee Imatralle synteettisen lentopolttoaineen tuotantolaitosta, Imatran kaupunki kertoo.

Imatran kaupunki ja Norsk-e-Fuel ovat solmineet varaussopimuksen noin 20 hehtaarin tonttivarauksesta Pelkolan alueelta, Ovakon terästehtaan välittömästä läheisyydestä. Sopimukseen kuuluu lisäksi optio toiseen lähes vastaavankokoiseen alueeseen.

Yhtiön tavoitteena on Imatran kaupungin mukaan valmistaa alueella vuositasolla vähintään 80 000 tonnia synteettistä lentopolttoainetta.

Norsk-e-Fuelin taustalla on muun muassa lentoyhtiö Norwegian, jonka kanssa yhtiöllä on sopimus polttoaineen toimittamisesta. Yhtiöllä on polttoaineen toimitussopimus myös rahtilentoyhtiö Cargoluxin kanssa.