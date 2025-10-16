Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.10.2025 15:58 ・ Päivitetty: 16.10.2025 15:58

Norjan kirkko: Anteeksi virallisesti, sateenkaari-ihmiset

Piispa Olav Fykse Tveit esitti kirkkonsa anteeksipyynnön suositussa homobaarissa.

Norjan luterilainen kirkko on pyytänyt anteeksi maan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä sitä, että kirkko kohteli heitä takavuosina epäoikeudenmukaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kirkon piispat esittivät anteeksipyyntönsä torstaina Oslon keskustassa sijaitsevassa, sateenkaariväelle tärkeässä London Pubissa.

Norjan kirkon johtajiston edustajat tunnustivat jo vuonna 2022, että heidän johtamansa instituutio on aiheuttanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille kipua ja vahinkoa.

-  Siksi on oikein, että kannamme vastuumme kirkkona ja pyydämme anteeksi, Norjan kirkon johtava piispa Olav Fykse Tveit sanoi.

Anteeksipyynnön jälkeen tilaisuus jatkui Oslon tuomiokirkossa jumalanpalveluksella, johon oli kutsuttu myös maan kruununprinssipari.

