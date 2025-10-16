Ulkomaat
16.10.2025 15:58 ・ Päivitetty: 16.10.2025 15:58
Norjan kirkko: Anteeksi virallisesti, sateenkaari-ihmiset
Norjan luterilainen kirkko on pyytänyt anteeksi maan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä sitä, että kirkko kohteli heitä takavuosina epäoikeudenmukaisesti.
Kirkon piispat esittivät anteeksipyyntönsä torstaina Oslon keskustassa sijaitsevassa, sateenkaariväelle tärkeässä London Pubissa.
Norjan kirkon johtajiston edustajat tunnustivat jo vuonna 2022, että heidän johtamansa instituutio on aiheuttanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille kipua ja vahinkoa.
- Siksi on oikein, että kannamme vastuumme kirkkona ja pyydämme anteeksi, Norjan kirkon johtava piispa Olav Fykse Tveit sanoi.
Anteeksipyynnön jälkeen tilaisuus jatkui Oslon tuomiokirkossa jumalanpalveluksella, johon oli kutsuttu myös maan kruununprinssipari.
