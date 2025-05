Norjan pääministeri: Palestiinan tunnustamatta jättäminen luo vain lisää tilaa terrorismille

Norjan mielestä kyse on maan liittämisestä kansainväliseen järjestelmään, oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Norja tunnusti Palestiinan viime vuonna. Norjan työväenpuoluetta edustava pääministeri Støre korosti, että asiaa pohdittiin huolellisesti ja ajoitus nähtiin oikeaksi.

– Palestiinan tunnustaminen suvereeniksi valtioksi ei tarkoita väkivallan ja terrorin hyväksyntää, vaan tuo Palestiinan mukaan kansainväliseen järjestelmään ja sen valvonnan piiriin. Eristäminen vain kasvattaa terrorismin elintilaa, Støre sanoi medialle saapuessaan pääministeritapaamiseen Paimion parantolaan.

Suomea hän ei silti halunnut suoraan ohjeistaa.

– Ymmärrän, että päätös on vaikea, mutta joskus se on tehtävä – ja meistä oikea aika oli viime kesänä. Suomi tekee tietenkin omat päätöksensä, mutta he tietävät, mikä on Norjan kanta. Olemme valmiit jakamaan kokemuksiamme, jos niitä kysytään, Støre muotoili.