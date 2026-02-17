Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.2.2026 06:19 ・ Päivitetty: 17.2.2026 06:19

Norpat saivat Saimaalle pesäkinoksia hätäapuna

HANDOUT / TOTTI TOISKALLIO WWF
Vapaaehtoisia norppakolaustöissä Saimaalla 24. tammikuuta.

Saimaannorpille kolattiin tänä talvena ennätykselliset noin 400 apukinosta, kertoo Metsähallitus. Edellinen ennätys on vuoden takaa, jolloin kinoksia kolattiin päälle 300.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös vapaaehtoisia osallistui tänä vuonna ennätysmäärä Metsähallituksen koordinoimiin kolauksiin. Apukinoskolauksissa olivat mukana WWF, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Ilmastonmuutoksen myötä Saimaan lumi- ja jäätilanne on entistä arvaamattomampi. Uhanalaisen saimaannorpan kuuttien selviämismahdollisuuksia voidaan parantaa apukinoksilla ja keinopesillä.

- Tänä vuonna lunta ja jäätä on ollut riittävästi apukinosten kolaamiseen, mutta pesintään soveltuvia paksuja luonnonkinoksia ei juuri ole, kertoo Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski tiedotteessa.

SAIMAAN ALUEELLE on tänä vuonna asennettu lisäksi noin 50 keinopesää. Aiemmin norppien on nähty ottavan pesiä käyttöön jo muutama päivä asennuksen jälkeen. Kuutit syntyvät helmi-maaliskuussa.

Saimaalla kulkevien on hyvä olla tietoinen paikallisista liikkumiskieltoalueista. Jäällä liikkuvien tulee suosia selkäjäitä ja välttää rantojen, luotojen ja saarten lähellä kulkemista, jotta norpille sallitaan pesärauha.

