23.10.2025 11:37 ・ Päivitetty: 23.10.2025 11:38

”Nuijimme tämän aivan yksimielisesti” – Näin Purra avaa datakeskusten uutta tukea

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnassa 18. syyskuuta.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan datakeskuksille räätälöidään syksyn aikana sähköverotuen poistamisen vuoksi oma, erillinen tukimallinsa.

Demokraatti

Demokraatti

Erillinen tuki nousi ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun muun muassa Googlen kerrottiin huolestuneen datakeskusten sähköverotuen poistamisesta, jonka myötä konesaleissa käytettävän sähkön vero olisi nousemassa 2,24 senttiin kilowattitunnilta nykyisestä 0,05 sentistä.

Helsingin Sanomat raportoi keskiviikkona asian aiheuttaneen hallituksen sisällä kitkaa. Purra ei kiistaa yksityiskohtaisemmin kommentoinut.

– Tänään istunnossa nuijimme tämän aivan yksimielisesti ja lähetimme asiasta tiedotteen. Se on koko hallituksen yhteinen, Purra sanoi torstaina eduskunnassa.

Hallitus haluaa uudella tuella Purran mukaan varmistaa hyödyllisten ja lisäarvoa tuovien datakeskusinvestointien saamisen Suomeen.

Suuruudeltaan datakeskusten uusi tuki olisi Purran mukaan enimmillään nyt poistuvan sähköverotuen suuruinen.

– Se on enimmillään se mikä se tuen suuruus tällä hetkellä on. Otaksumme kuitenkin, että investointeja edelleen saapuu Suomeen.

UUSI tukimalli on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa. Purran mukaan mallin yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottavaa. Tuki pyritään saamaan voimaan jo syksyn aikana.

Sähköverotuen poisto on osa hallituksen sopeutuskokonaisuutta, joten rahat uuteen tukeen on kaivettava jostakin muualta.

– Minä haluan pitää huolta siitä, että hallitus saavuttaa finanssipoliittisen tavoitteen velkasuhteen vakauttamisesta. Mikäli uudet menot tulo- tai menopuolella vievät toiseen suuntaan, niin silloin pitää löytää jotakin korvaavaa.

Purran mukaan sekä sähköverotuen poisto että datakeskusten tuki voidaan toteuttaa samaan aikaan.

– Tiedämme, että datakeskukset ovat hyvin erilaisia. Joidenkin ympärille syntyy selvästi lisäarvoa tuovia ekosysteemejä. Suomella on tässä paljon mahdollisuuksia. Samaan aikaan Suomen ei pidä tyytyä miksikään sähköreservaatiksi.

Suuri määrä datakeskuksia nostaa jollakin aikavälillä sähkön hintaa, mutta hallitus aikoo Purran mukaan tehdä asialle jotakin.

– Ei voi olla niin, että sähkön hinta tavallisille kotitalouksille tai muulle teollisuudelle nousee vastaavasti.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

