Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

20.8.2025 08:20 ・ Päivitetty: 20.8.2025 08:20

Nuorisokysely: Sodanpelko vähensi jo lastentekoaikeita

iStock

Maailman turvallisuustilanne on saanut joka kolmannen nuoren siirtämään lapsihaaveitaan myöhemmälle tai luopumaan niistä kokonaan, selviää Nuorisoala ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Naiset kertoivat useammin lykkäävänsä lapsihaaveitaan turvallisuustilanteen vuoksi. Ikäryhmistä turvallisuustilanne oli vaikuttanut eniten 25-30-vuotiaiden perheenlisäyssuunnitelmiin.

Valtaosa suomalaisnuorista uskoo, että Suomen turvallisuustilanne heikkenee viiden vuoden sisällä. Miehistä näin uskoo noin 80 prosenttia ja naisista reilut 90 prosenttia.

Miesten keskuudessa mielipiteet jakaantuivat enemmän. Miehet olivat enemmistössä sekä niissä vastaajissa, jotka arvioivat tilanteen heikkenevän merkittävästi että niissä, jotka eivät usko turvallisuustilanteen heikkenevän lainkaan.

Ikäryhmistä turvallisuustilanteen heikkenemiseen uskoivat eniten 20-24-vuotiaat.

Suhtautuminen Suomen turvallisuustilanteeseen kulki kyselyn vastauksissa käsi kädessä perheen perustamiseen liittyvien ajatusten kanssa. Ne, jotka olivat vastanneet uskovansa täysin siihen, että Suomen turvallisuustilanne heikkenee, olivat myös useimmiten vastanneet siirtäneensä lapsien hankintaa tai luopuneet ajatuksesta kokonaan.

Vastaavasti taas ne, jotka eivät allekirjoittaneet turvallisuustilanteen heikkenemistä, eivät myöskään useimmiten kokeneet tilanteen vaikuttavan lapsihaaveisiinsa mitenkään.

EUROOPAN turvallisuustilanteen parantamiseksi naiset toivoivat useimmiten diplomatian ja rauhan edistämistä. Vaihtoehdon oli valinnut reilut 60 prosenttia naisista ja yli 40 prosenttia miehistä.

Miehillä suosituin vastaus oli EU:n yhteisen puolustuksen vahvistaminen: sitä toivoi heistä lähes puolet. Naisista hieman yli puolet toivoi samaa.

Miehet taas olivat enemmistönä niissä, jotka toivoivat yhteistyön lisäämistä puolustusliitto Naton kanssa sekä muiden maiden kannustamista Suomen kaltaiseen asevelvollisuusmalliin.

Ikäryhmien ratkaisuehdotuksissa eniten jakaumaa oli EU:n yhteisessä puolustuksessa, kyberturvallisuuden panostuksissa ja Nato-yhteistyössä.

EU-puolustuksen suosio kasvoi jyrkästi iän myötä. Ajatusta kannatti joka kolmas 15-17-vuotias, kun taas 25-30-vuotiailla luku oli jo lähes 60 prosenttia. Iän myötä myös kyberturvallisuuden merkityksen katsottiin kasvavan. Nato-yhteistyössä kehitys oli päinvastainen: nuoremmat kannattivat sitä vanhempia enemmän.

Norstat Finland Oy:n tekemään kyselyyn vastasi noin 1  000 suomalaista 15-30-vuotiasta nuorta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU