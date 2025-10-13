Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.10.2025 15:33 ・ Päivitetty: 13.10.2025 15:31

Nuorison ja köyhien pessimismi kasvaa – miten toivoa saisi lisättyä?

iStock

Vaikka suomalaiset ovat varsin perusoptimistisia, negatiiviset talousuutiset, työttömyys ja sodat heikentävät tällä hetkellä etenkin nuorten ja pienituloisten tulevaisuususkoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Näin sanovat STT:lle Sitran ennakoinnin asiantuntija Lilli Poussa sekä Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.

-  Taloustilanne on kaikkein tiukin niillä, joilla on jo alun perin vähiten resursseja. Sen takia luottamus tulevaisuuteen on pudonnut erityisesti pienituloisilla, kun taloustilanne on huono. On ollut myös paljon puhetta siitä, että nuoret eivät pääse mukaan työmarkkinoille ja koulutuskaan ei suojaa enää työttömyydeltä. Se taas vaikuttaa nuorten tulevaisuususkoon, sanoo Hiilamo.

Nuorilla myös koronapandemian jälki ja esimerkiksi ilmastonmuutos luovat epävarmuutta tulevaisuuteen, Poussa sanoo.

Viime viikolla julkaistusta Kansalaispulssi-kyselystä käy ilmi, että tulevaisuususko on jonkin verran karissut monilta erilaisilta suomalaisilta. Nuorilla ja pienituloisilla usko on paljon muita heikompaa.

KAIKISTA KYSELYYN vastanneista noin kaksi kolmasosaa sanoo suhtautuvansa tulevaisuuteensa melko luottavaisesti tai erittäin luottavaisesti.

Nuorista vain 56 prosenttia ajattelee samoin.

Lisää aiheesta

Kansalaispulssi: luottamus tulevaan horjahtelee – kyselyssä ensi kertaa aiheena myös rasismi

Myös pienituloisilla luottamus tulevaisuuteen on selvästi heikompaa kuin keski- ja hyvätuloisilla. Kyselyn mukaan pienituloisista vain noin 45 prosenttia on melko tai erittäin luottavaisia.

Tulevaisuususkon heikkeneminen kannattaa Poussan ja Hiilamon mukaan ottaa vakavasti, sillä se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Esimerkiksi talous ja syntyvyys eivät kasva, jos tulevaisuuteen ei luoteta.

-  Olemme kollegoiden kanssa verranneet nuorten tulevaisuususkon heikkenemisen yhteiskunnallista merkitystä siihen, että yritykset menettäisivät uskonsa tulevaisuuteen. Jos yritysten halu ja kyky investoida, ottaa riskejä, kasvaa ja työllistää heikkenee, niin sehän vaikuttaa kielteisesti koko yhteiskuntaan, kun kasvua ei enää synnykään, Poussa sanoo.

-  Jos tulevaisuuteen ei luoteta, niin ei uskalleta ottaa minkäänlaisia riskejä, kuten kouluttautua tai hakea uutta työtä. Se on myrkkyä talouskasvulle, Hiilamo sanoo.

JOTTA TULEVAISUUS saataisiin taas näyttämään valoisammalta, tulisi Poussan mukaan laittaa yhteiskunnan perusasiat kuntoon.

-  Ihan lähtien mielenterveyspalveluista ja siitä, että nuorille olisi tarjolla kesätyöpaikkoja ja työharjoitteluita.

Heikentyneestä tulevaisuususkosta voi syntyä uusi normaali, jolloin nuoret alkavat mukauttaa valintojaan sen mukaisesti.

Myös Hiilamon mielestä panostukset koulutukseen ja työllisyyteen olisivat nyt tärkeitä.

-  On esitetty esimerkiksi nuorille työllisyysseteleitä. Tämäntyyppisillä asioilla on merkitystä tulevaisuususkon parantamisessa, Hiilamo sanoo.

Lisäksi Poussan mukaan tulisi huolehtia siitä, että nuoret voivat luottaa mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen.

-  Silloin voidaan puhua esimerkiksi sellaisista kysymyksistä, että pitäisikö äänestysikää laskea 16 ikävuoteen, Poussa sanoo.

Toiveikkuuden parantaminen olisi Poussan mukaan tärkeää, sillä heikentyneestä tulevaisuususkosta voi syntyä uusi normaali, jolloin nuoret alkavat mukauttaa valintojaan sen mukaisesti.

Tämä taas saattaa heikentää seuraavien sukupolvien tulevaisuususkoa entisestään.

-  Vaarana on, että syntyy itseään ruokkiva kierre, jolloin odotukset tulevaisuutta kohtaan alkavat madaltua sukupolvi sukupolvelta, Poussa sanoo.

Valtioneuvoston kanslian tilaaman Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään mielipiteitä ajankohtaisista aiheista ja esimerkiksi vastaajien tulevaisuuden odotuksista. Nyt valmistuneen raportin kyselyaineisto koottiin lokakuun alussa 15-74-vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä. Aineiston keräsi Tilastokeskus.

Kansalaispulssi-kysely tehtiin nyt jo 63. kerran. Vastauksia kyselyyn saatiin noin 1  700.

Aiemmin Kansalaispulssi-kysely toteutettiin kuukausittain, mutta tänä vuonna kysely on tehty kerran keväällä ja kerran syksyllä.

Teksti: STT / Vilma Malmgren

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

23.9.2024 13:06

Kansalaispulssi: luottamus tulevaan horjahtelee – kyselyssä ensi kertaa aiheena myös rasismi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Demokraatille: Rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
10.10.2025
Teatteriarvio: Aleksin tarina saa näyttämöllä ”onnensoturi” -käsitteen tuntumaan julman ironiselta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU