24.2.2026 15:41 ・ Päivitetty: 24.2.2026 15:41

Nuorisotutkimus: Katuväkivallan taustalla rahan ja vaurauden ihannointi, ei jengiytyminen

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Tutkimuksen mukaan nuorten keskinäisessä väkivallassa on eniten kyse pyrkimyksistä toteuttaa taloudelliseen menestykseen liittyviä ihanteita.

Katuväkivalta ja jengiytyminen eivät näytä olevan merkityksellisiä ilmiöitä lähiöiden yläkouluikäisille, selviää Nuorisotutkimusseuran julkaisemasta työpaperista. Väkivallan taustalla on ennemmin taloudellisia tekijöitä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Taloudellisen itsenäisyyden ja rahan vahva arvostus ilmenee nuorten yrittäjämäisenä toimintana, johon voi sisältyä väkivallan uhkaa ja velkasuhteita.

Aiemmin nuorten keskinäistä väkivaltaa on selitetty pääosin kulttuurisilla tekijöillä, kuten nuorisokulttuuristen ryhmien vastakkainasetteluilla.

Poliisikin on nojannut kulttuurisiin selitysmalleihin, kun se on puhunut uudenlaisesta jengiytymisestä.

- Tutkimuksemme perusteella väkivalta selittyy ennemminkin kaupallistuneilla elämäntavoilla ja taloudellisilla menestyspaineilla. Osa nuorista pyrkii tienaamaan harmaan ja laittoman alueen bisneksillä, jotka altistavat konflikteille, tutkijatohtori Malin Fransberg sanoo tiedotteessa.

TUTKIMUKSEN mukaan nuorten keskinäisessä väkivallassa ei ole kyse niinkään vastakulttuureista tai ”rinnakkaisyhteiskunnista”, vaan nuorten pyrkimyksistä toteuttaa taloudelliseen menestykseen liittyviä ihanteita.

- Nuorten bisnekset ovat ennen kaikkea yksin yrittämistä jengimäisen ja organisoidun toiminnan sijaan, erikoistutkija Antti Kivijärvi sanoo.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että nuorten tyypillinen laittoman kaupankäynnin tuote on sähkötupakka. Sen ympärille on muodostunut nuorten keskinäinen normisto katuhinnastoineen ja digitaalisine kauppapaikkoineen.

Epäonnistunut kaupankäynti saattaa johtaa väkivaltaiseen velkojen perimiseen. Lisäksi arvossa pidetyt sähkötupakkatuotteet saattavat olla houkutteleva ryöstökohde.

SUOMESSA sähkötupakan myynnin sääntely ja makuvalikoima on tiukkaa, joten nuoret tilaavat tuotteita ulkomailta ja myyvät niitä katukaupassa tuplahintaan.

Poliisin kirjaamissa rikosilmoituksissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana kioskiryöstöjen tilalle tullut nuorten keskinäistä katurikollisuutta ja kirjauksia erilaisista merkkituotteista tai sähkötupakasta.

STT/Ville Väänänen

