“Nykytilanne on kestämätön” – hallitusta kiirehditään pistämään omaishoitajien asiat kuntoon

SDP:n kansanedustajat Juha Viitala ja Pia Viitanen vaativat hallitukselta kiireellisiä toimia omaishoitajien aseman parantamiseksi.

He pitävät omaishoitajien tilannetta kriittisenä. Kaksikko on jättänyt kirjallisen kysymyksen asiasta.

– Omaishoitajat tekevät yhteiskunnallemme korvaamatonta työtä, mutta nykyinen tukijärjestelmä ei anna mahdollisuutta tasapainottaa työtä ja omaishoitoa. Hallituksen on annettava konkreettisia joustoja ja turvattava riittävä tuki omaishoitajien jaksamiselle ja työkyvyn ylläpitämiselle, Juha Viitala sanoo tiedotteessa.

“Arvostuksen on näyttävä myös tekoina.”

Pia Viitanen korostaa, että omaishoitajien työ on yhteiskunnan tärkeä tukipilari.

– Omaishoitajien työ kannattelee osaltaan tärkeällä tavalla yhteiskuntaa, ja meidän on arvostettava tätä työtä. Arvostuksen on näyttävä myös tekoina, ja siksi on varmistettava, että hyvinvointialueilla on riittävästi resursseja omaishoitajien ja omaishoidon tukemiseen, hän painottaa tiedotteessa.

Viitala ja Viitanen esittävät kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle vaatimuksia muun muassa riittävien vapaapäivien, kuntoutusmahdollisuuksien ja omaishoitajien saattohoitovapaan turvaamisesta.

– Nykytilanne on kestämätön – monilla omaishoitajilla ei ole riittävää oikeutta vapaapäiviin tai taloudellista turvaa. Tämä ajaa ihmisiä uupumukseen ja vaarantaa koko omaishoidon kestävyyden.