”Nyt ei ole aika tinkiä” – ammattiliitto älähtää Puolustusvoimien sotilaiden ja siviilien puolesta

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa, että kriisiaikana korostuu oman julkisen palvelutuotannon tärkeys myös Suomen puolustuksessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa Puolustusvoimien sotilaiden ja siviilien jaksaminen on ollut kovilla pitkään. Niemi-Laine korostaa siviilien roolia tärkeänä lenkkinä palveluketjussa, jotta sotilaat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä.

Puolustusvoimauudistus vuonna 2015 vähensi henkilöstön määrää noin 2 200 hengellä. Vähennys kohdistui pääosin siviileihin. Puolustusselonteossa 2021 tulee esiin puolustushallinnon henkilöstön riittämättömyys.

– Lääkkeeksi tarjotaan 500 henkilötyövuotta lisää. Tämä ei riitä, vaikka Suomen puolustuksen perusta jatkossakin on asevelvollisuus, koulutettu reservi ja korkea maanpuolustustahto, Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että kriisivalmiuden vahvistamiseen kuuluu se, että sotilas- ja siviilitehtävissä työskenteleville taataan riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen ja että huolehditaan koko puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta.

”Nyt tarvitaan puolustusbudjetin kasvattamista pysyvästi.”

– Puolustusvoimien on kannettava vastuu henkilöstönsä jaksamisesta. Valtiovallan on tässä maailman poliittisessa tilanteessa autettava puolustusvoimia rahoittamaan työaikalain uudistus. Rahoitustarve työaikalain uudistamiseen on 20 miljoonaa euroa. Se on pieni hinta, jotta henkilöstön riittävyys taataan valmiudessa.

Niemi-Laine pitää tärkeänä, että maan hallitus ymmärtää turvallisuuspoliittisen todellisuuden:

– Suomalaisten vahvuus on ollut vastuullinen valtion taloudenpito, mutta hyvinvointiyhteiskuntaa ei saa säästää hengiltä. Ei varsinkaan kriisiaikana.

JHL vaatii kehysriihessä hallitukselta nopeita puolustushallinnon budjetin lisäyksiä.

– Ratkaisu ei voi olla kertaluonteinen, vaan nyt tarvitaan puolustusbudjetin kasvattamista pysyvästi. Puolustusvoimat on yksi keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Kokonaisturvallisuus on huomioitava kokonaisuutena, ei vain palana. Suomi on monessa kohtaa säästänyt hyvinvointivaltion haavoittuvaan tilaan. Nyt ei ole aika tinkiä mistään vaan laitettava lisää rahaa sinne, missä todellinen tarve on.