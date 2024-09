Nyt etsitään Tanner-palkinnon saajaa – Sixten Korkman: “Polarisaatio on yhteiskunnallista myrkkyä”

Väinö Tannerin säätiö hakee ehdotuksia uudistuneen Tanner-palkinnon saajaksi. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja se on arvoltaan 25 000 euroa. Demokraatti Demokraatti

Vuonna 2025 palkinto annetaan ihmiselle tai yhteisölle, jonka yhteiskunnallinen, kauaskantoinen teko tai työ edistää sisäistä yhtenäisyyttä.

Säätiön mukaan erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan kohdistumiseen nuoriin ja nuoriin aikuisiin sekä tulevaisuuteen.

– Yhtenäisyydellä tarkoitetaan keskinäistä luottamusta ja arvostusta ruokkivaa moniäänistä, avointa, tietopohjaista keskustelua, kannanmuodostusta ja toimintaa, jossa myös yhdenvertaisuus on otettu huomioon. Meille on tärkeätä, että sovinnollisuutta edistetään ajoissa, ennen kuin se on hyvin vaikeata, säätiön toimitusjohtaja Jyrki Jauhiainen sanoo tiedotteessa.

Säätiön nimeämä ulkopuolisista asiantuntijoista ja säätiön edustajista koostuva työryhmä valmistelee ehdotusten pohjalta esityksensä palkinnonsaajaksi.

– Näen, että polarisaatio on yhteiskunnallista myrkkyä, jota tulee vastustaa niin periaattellisella tasolla kuin konkreettisin toimin, työryhmän jäsen, ekonomisti Sixten Korkman kommentoi.

Tanner-palkinnon saaja julkistetaan Väinö Tannerin syntymäpäivän korvilla maaliskuussa 2025. Ehdotuksia palkinnon saajasta voi tehdä säätiön verkkosivuilla.

Tanner (1881-1966) oli 1900-luvun suuria suomalaisia poliitikkoja, joka toimi muun muassa pääministerinä ja SDP:n puheenjohtajana.