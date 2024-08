NYT: Hamas-johtaja ei kuollutkaan ohjusiskussa

New York Timesin selvityksen mukaan Hamasin poliittinen johtaja kuoli hänen majapaikkaansa etukäteen viedyn räjähteen räjähdykseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ismail Haniyya kuoli Iranin pääkaupungissa Teheranissa varhain keskiviikkona.

Asiasta kertovat New York Timesille lähteet Lähi-idästä ja Yhdysvalloista. Lisäksi lehti on tutkinut satelliittikuvia.

Iranilainen uutistoimisto Fars uutisoi keskiviikkona, että Haniyya surmattiin ohjusiskulla. Myös STT siteerasi Farsia asiasta.

Osa New York Timesin lähteistä kertoo, että räjähde oli viety vierastaloon noin kaksi kuukautta sitten. Virkamieslähteiden mukaan Haniyya oli yöpynyt talossa useita kertoja aiemmin.

VIERASTALOA hallinnoi ja suojelee Iranin vallankumouskaarti. Viiden virkamieslähteen mukaan pommi räjäytettiin kauko-ohjatusti. Räjähdyksessä kuoli myös Haniyyan henkivartija.

Haniyya oli saapunut Teheraniin Iranin uuden presidentin Masoud Pezeshkianin virkaanastujaisiin.

Iran ja Hamas ovat syyttäneet iskusta Israelia, joka ei ole kommentoinut Haniyyan surmaa.

Teoria ohjusiskusta on herättänyt kysymyksiä siitä, miten Israel olisi voinut kiertää Iranin ilmapuolustusjärjestelmät.

New York Timesin mukaan vierastalon turvatoimissa on ollut puutteita, minkä vuoksi pommi on voitu sijoittaa taloon ja pitää useita viikkoja piilossa. Iranilaisten virkamieslähteiden mukaan asia on Iranille katastrofaalinen epäonnistuminen tiedustelussa ja turvallisuudessa sekä häpeäksi Iranin vallankumouskaartille.

Lähteiden tiedoista ei käynyt selväksi, miten pommi oli viety taloon. Virkamieslähteiden mukaan salamurhan suunnittelu on kestänyt kuukausia ja edellyttänyt rakennuskompleksin laajaa valvontaa.

MUUN MUASSA Iranin presidentti Pezeshkian ja maan korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei ovat vannoneet kostavansa iskun Israelille. Irania tukevat äärijärjestöt Hamas ja Hizbollah sekä Jemenin huthikapinalliset.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi torstaina, että Israel on valmis siihen kohdistuviin hyökkäyksiin.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on sanonut, että Yhdysvallat ei ollut tietoinen aikeesta surmata Haniyya eikä ollut myöskään osallisena surmaan.

IRAN järjesti Haniyyalle hautajaisseremonian torstaina Teheranissa. Haniyya on määrä haudata tänään Qatarissa Dohassa.

Haniyya asui viime ajat Dohassa yhdessä muiden Hamasin poliittisen toimiston jäsenten kanssa. Qatar on isännöinyt Hamasin poliittista toimistoa vuodesta 2012 lähtien sen jälkeen, kun järjestö sulki toimistonsa Syyriassa Damaskoksessa.

Haniyya vastasi Hamasin kansainvälisistä suhteista ja osallistui neuvotteluihin. Hän oli ollut avainasemassa Israelin ja Gazan mahdollista tulitaukoa koskevissa neuvotteluissa.

Uutista päivitetty klo 11.11.