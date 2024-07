“Nyt kaikki hyssyttelevät aikaisempia sanomisiaan” – tutkija: murhayritys pakottaa ehdokkaat hillitsemään kielenkantojaan

Tutkijoiden mukaan ampumisen kohteeksi joutuneen Donald Trumpin laariin sataa nyt sympatiapisteitä. Demokraattien asema voi heikentyä, mutta puolueelle voi myös tarjoutua tilaisuus herättää keskustelua aselaeista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Minulla on yksi tehtävä, ja se on voittaa Trump. Olen täysin varma, että olen paras henkilö siihen. Keskustelu väittelystä on päättynyt, nyt on aika ottaa Trump tähtäimeen, Yhdysvaltojen nykyinen presidentti ja todennäköinen demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden uhosi vielä pari viikkoa sitten.

Entinen presidentti ja republikaanien tuleva presidenttiehdokas Donald Trump puolestaan solvasi vastaehdokastaan heinäkuun alussa “luhistuneeksi roskakasaksi”, joka on “lähellä jättää kisan kesken”.

Ennen Trumpiin kohdistunutta salamurhayritystä presidentinvaalien kampanjoinnin sävy on ollut repivä ja syyttelevä, luonnehtii Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta.

- Molemmat, sekä entinen että nykyinen presidentti, ovat syytelleet toisiaan. Biden itse asiassa vielä kärjisti omaa retoriikkaansa vähän Trumpin tyyliseksi viime aikoina, Heiskanen sanoo.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lauantaina tapahtunut ampuminen on saanut molemmat ehdokkaat hillitsemään kielenkantojaan.

- Nyt kaikki hyssyttelevät aikaisempia sanomisiaan ja vannovat kansakunnan yhtenäisyyttä. Mutta katsotaan kuinka kauan se kestää, Heiskanen sanoo.

“Mahdollisuus tuoda maa yhteen”

TRUMP on kertonut yhdysvaltalaislehdille kirjoittavansa tällä viikolla pidettävän republikaanien puoluekokouksen puheensa täysin uusiksi.

Trump aikoo puheessaan pyrkiä valamaan kansallista yhtenäisyyttä sen sijaan, että hyökkäisi Bidenia vastaan. Hän aikoo puheellaan myös ilmaista uskoaan siihen, että Pennsylvaniassa tapahtunut ampuminen on muuttanut täysin vaalikampanjan luonteen.

- Tämä on mahdollisuus tuoda maa yhteen. Minulle annettiin se mahdollisuus, Trump sanoi Washington Examiner -lehden mukaan.

Biden puolestaan sanoi varhain maanantaina Suomen aikaa esitetyssä puheessaan, että Yhdysvaltojen poliittista tilannetta tulee rauhoittaa. Biden korosti, että yhdysvaltalaiset eivät ole vihollisia keskenään, vaikka heillä voi olla erimielisyyksiä.

Heiskanen epäilee, että yhtäkkinen retoriikan muutos ei mene täysin läpi äänestäjille.

- Luulen, että sosiaalinen media käy kuumana, kun aletaan nostaa esille asioita, mitä on tullut vuosien aikana sanottua liittyen tällaiseen väkivaltaan lietsontaan.

YHDYSVALTAIN tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta on epäilevä presidenttiehdokkaiden kyvykkyydestä yhdistää äärimmäisen jakautunut maa.

- En ole ehkä kauhean optimistinen sen suhteen. Se riippuu ihan siitä, että millä tavalla nyt sitten eri puolelta tullaan tätä attentaattia käsittelemään.

Jotkut republikaaniedustajat ovat toisaalta jo syyttäneet demokraatteja ja Bidenia väkivaltaa lietsovasta retoriikasta.

- Ja kyllähän se retoriikka on ollut myös demokraattien puolelta todella kovaa. Sen sanominen, että Trump on pysäytettävä keinolla millä hyvänsä, täyttää jonkinlaisen vihapuheen kriteerit. Ei ole ihme, että joku häiriintynyt katsoo voivansa toimia tällä tavalla.

Poliittinen väkivalta herättää ihmisissä myötätuntoa uhria kohtaan, ja niin käy myös Trumpin kohdalla, Heiskanen arvioi. Hänen mukaansa myötätunto tuskin muuttaa kenenkään äänestyspäätöstä, mutta saattaa mobilisoida liikkuvia äänestäjiä, jotka eivät vielä ole päättäneet, kenelle äänensä antaisivat.

Myös Saikku arvioi, että Trumpin osakkeet saattavat nousta muidenkin kuin ydinkannattajien parissa.

- Yleensähän on niin, että tällaista iskun kohdetta aletaan sympatiseeraamaan, oli uhri kuka tahansa. Varmasti hänen (Trumpin) suosionsa nousee, Saikku sanoo.

SAIKKU nostaa esille maan entisen presidentin Ronald Reaganin salamurhayrityksen 80-luvun alusta.

- Silloinhan Reaganin suosio nousi aivan räjähdysmäisesti. Silloinkin maan poliittinen ilmapiiri oli aika kiristynyt, eivätkä varsinkaan vasemmistodemokraatit pitäneet hänestä (Reaganista) ollenkaan tämän talouspolitiikan takia.

Tuolloin salamurhayritys sai Saikun mukaan kansakunnan yhdistymään väkivaltaa vastaan.

Saikun mukaan Trump myös osoitti ampumistilanteessa hyvää mielenmalttia ja presidentillistä rauhallisuutta, mikä kasvattanee hänen suosiotaan.

- Hän tajusi varmasti, kun varsinainen akuutti tilanne oli ohi, miten loistava tilanne oli oman profiilin nostamiseen.

Saikku viittaa esimerkiksi siihen, että Trumpin ampumisesta kuvatulla videonauhalla kuuluu, kuinka Trump kommentoi turvamiehilleen, että haluaa laittaa kengät jalkaan.

- Hän halusi näyttää mahdollisimman arvokkaalta ja käyttää tilaisuuden hyväkseen. Se tekee hänestä aidosti ikään kuin ikonisen ja elämää suuremman hahmon, että hän pystyy tällaisessa tilanteessa toimimaan näinkin harkitusti ja rauhallisesti.

Saikun mielestä osoitus paineensietokyvystä on voinut tehdä moneen vaikutuksen ja saattaa kasvattaa republikaanipuolueen kannatusta.

Saikun mukaan salamurhayritys hyvin oletettavasti heikentää demokraattien mahdollisuuksia presidentinvaaleissa.

- Varmasti demokraatit joutuvat tekemään uudelleenarviointia.

TOISAALTA tapahtunut saattaa Saikun mukaan olla Bidenille jopa hyvä uutinen. Bidenin asema on viime viikkoina horjunut heikon vaaliväittelyesiintymisen jälkeen.

- Tämähän tuli hyvään aikaan Bidenille, koska tässä on nyt viimeiset pari viikkoa puhuttu vain siitä, että saadaanko Biden syrjäytettyä demokraattien ehdokkuudesta, ja nyt tämä on jäämässä kokonaan taka-alalle, Saikku sanoo.

Saikun mukaan medioiden huomio tulee olemaan jonkin aikaa Trumpissa, mikä pelaa Bidenin pussiin.

Heiskasen arvion mukaan Biden on myös onnistunut ampumisen jälkeisissä esiintymisissään hyvin, mikä on hälventänyt häneen kohdistuvia soraääniä.

- Hän on onnistunut hyvin ottamaan sellaisen moraalisen johtajuuden, pyrkinyt rauhoittamaan kansakuntaa.

Biden on muuttanut retoriikkaansa ja esimerkiksi puhunut Trumpista “Donaldina”, Heiskanen huomioi.

Heiskasen mukaan Biden on aikaisemminkin onnistunut kriisitilanteissa hyvin.

- Tällaiset tilanteet ovat hänen vahvuuksiaan.

Saikun mukaan demokraatit saattavat yrittää käyttää salamurhayrityksestä mahdollisesti syntyvää keskustelua hyväkseen, sillä demokraatit ovat perinteisesti kannattaneet aseiden tiukempaa valvontaa ja sääntelyä.

- Totta kai tämä on demokraateille taas hyvä osoitus yhdysvaltalaisen asekulttuurin sairaudesta.

Saikun mukaan salamurhayrityksessä käytetty ase saattaa antaa demokraateille lisäeväitä aselainsäädännön kritisoimiseen.

KYSEESSÄ on AR-15-tyypin puoliautomaattikivääri, joka on erittäin suosittu aseharrastajien parissa. Aseesta on Saikun muodostunut suoranainen tunnusase oikeistorepublikaaneille.

- AR-15 on aseharrastajien ja varmasti enimmäkseen juuri republikaanisen puolueen kannattajien ikoninen ase. Onhan se tietysti aika noloa, että republikaaniehdokas joutuu juuri tällä aseella tehdyn murhayrityksen kohteeksi.

Heiskanen arvioi, että myötätunnon ilmaisujen jälkeen poliittiset kysymykset nousevat vaaleissa jälleen enemmän esille. Auki on myös vielä esimerkiksi se, kenet Trump valitsee varapresidenttiehdokkaakseen.

Vaalien lopputulosta Heiskanen ei halua vielä lähteä ennakoimaan.

- Hyvin yllättäviä ja jyrkkiä käänteitä on jo nyt nähty. Kyllä vaalit täytyy katsoa loppuun asti ja odottaa lopputulos. Mutta Trump on tällä hetkellä kyllä hyvin vahvoilla, sitä ei käy kiistäminen.