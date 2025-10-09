Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 12:33 ・ Päivitetty: 9.10.2025 12:33

”Nyt ollaan hirveän herkässä vaiheessa” – näin asiantuntijat puntaroivat Israelin ja Hamasin aselepoa

LEHTIKUVA / AFP / JACK GUEZ
Mainostaulu Israelin Tel Avivissa kiitteli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia aselevon kätilöimisestä.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin aselevon ilmeinen toteutuminen on helpotus Lähi-idän tilannetta seuraaville asiantuntijoille, vaikka sitä pidetäänkin vasta pitkän ja kivisen tien alkupisteenä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Päällimmäisenä nyt on mielessä helpotus siitä, että näyttäisi siltä, että saadaan tulitauko, ja Gazan tuhoaminen, kansanmurha ja väestön näännyttäminen ainakin taukoavat, ja Hamasin ottamat panttivangit pääsevät vapauteen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Timo R. Stewart STT:lle.

Stewart kuuluu lisääntyvään joukkoon asiantuntijoita, joiden mukaan Israelin toiminta kaistalla täyttää kansanmurhan tunnusmerkit.

-  Siellä on pyritty systemaattisesti tuhoamaan palestiinalainen yhteiskunta Gazassa. Tämä on ollut viimeisen kahden vuoden aikana selvästi nähtävissä.

Stewart korostaa sitä, että rauhansopimusta ei ole vielä syntynyt. Myös Upin vieraileva asiantuntija Olli Ruohomäki arvioi, että todelliseen rauhaan on vielä pitkä matka.

-  Eihän tämä vielä ole kirkossa kuulutettu. Nyt ollaan hirveän herkässä vaiheessa, vasta tulitauosta puhutaan, Ruohomäki sanoo.

Kaksi vuotta jatkuneen tappamisen, sodan ja siviilien kärsimyksen jälkeen nyt on päästy Ruohomäen mukaan polun alkuun, mutta edessä oleva polku ”on vielä pitkä, kiemurteleva ja kivinen”.

-  Vielä ollaan vähän niin kuin suolla, jossa yritetään päästä pitkospuille ja sitä kautta kuivalle maalle. Päästäänkö kestävälle polulle? Se jää nähtäväksi.

ASELEPO on myös merkittävä saavutus sen kätilöineelle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, arvioivat asiantuntijat.

-  Tämä on nyt kolmas aselepo, ja jokaisen yhteydessä on vapautettu panttivankeja. Jos nyt todella saadaan kaikki loputkin panttivangit ulos, niin se on iso saavutus Trumpille, sanoo Stewart.

Myös Ruohomäki antaa tunnustuksen Trumpille.

-  Presidentti Trumpilla oli hyvät suhteet (Israelin pääministeri Benjamin) Netanjahuun ja Israelin hallintoon, ja hänellä on painoarvoa, hän on pistänyt itsensä peliin.

Stewartin mukaan Trump on ilmeisesti ollut valmis myös painostamaan Netanjahua rauhan aikaansaamiseksi.

-  Tämä on asia, jota esimerkiksi Joe Bidenin hallinto ei missään vaiheessa ollut valmis tekemään, Stewart sanoo.

Trump on julkisesti ilmaissut haluavansa Nobelin rauhanpalkinnon, joka jaetaan perjantaina Oslossa. Onko hän sen nyt ansainnut?

-  Tällä viikolla se olisi todella ennenaikaista. Tämähän ei ole mikään prosessin loppu, vaan sen alku, Stewart sanoo.

Entäpä ensi vuonna, jos nyt neuvoteltu aselepo kestää ja alueelle syntyy pidempiaikainen rauha?

-  Jos Trumpin määrätietoisella tuella meillä on vuoden päästä itsenäinen Palestiinan valtio ja Israelin sotilasmiehitys on päättynyt, niin silloin hän on toki Nobelin rauhanpalkintonsa ansainnut, Stewart sanoo.

Ruohomäki ei ota kantaa Nobel-palkintoasiaan.

-  On ilman muuta hyvin merkittävä saavutus, jos Israelin ja palestiinalaisten välinen ikiaikainen konflikti saadaan ihan oikeasti ratkaistua. Sehän on iso sulka Trumpin hatussa.

TRUMP on sanonut, että Yhdysvalloilla olisi rooli Gazan kaistan rauhan valvonnassa, mutta sen käytännön merkitys on vielä hämärä. Kumpikaan STT:n haastattelemista asiantuntijoista ei usko siihen, että Yhdysvallat lähettäisi omia joukkojaan alueelle.

-  Trumpin MAGA-liikkeessä on se osa, joka ei missään tapauksessa halua Yhdysvaltojen sekaantuvan Lähi-idän niin sanottuihin ikuisuussotiin, Ruohomäki sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan suurimmat avoimet kysymykset koskevat Hamasin aseistariisuntaa, joka on keskeinen osa Trumpin rauhansuunnitelmaa.

-  Hamas on lähtökohtaisesti vastarintaliike. Se, että he luopuisivat aseistaan ennen kuin Palestiinan valtio syntyy, on heille aika iso pala nieltäväksi, Stewart sanoo.

-  Israelhan haluaa nimenomaan estää tämän palestiinalaisvaltion syntymisen. Tämä on pääministeri Netanjahun julkilausuttu kanta. Eli vaikeuksia on edessä aika paljon, hän lisää.

HAJOAAKO Israelin hallinto, kun sota ei enää pidä rivejä suorina? Israelin hallituksessa istuu äärioikeistoa, joka haaveilee paitsi Hamasin täydestä hävittämisestä, myös Gazan liittämisestä Suur-Israeliin.

-  Netanjahu ei sellaista voi edistää ottaen huomioon, että Trump oikeasti haluaa rauhaa. — Tämä on Netanjahulle näytön paikka, että hän on valtiomies, joka kykenee pitämään sivustahuutelijat kurissa, sanoo Ruohomäki.

Netanjahun hallituksen kaatuminen talvella on Stewartin mukaan hyvinkin mahdollista. Netanjahun henkilökohtaista selviytymiskykyä ei kuitenkaan pidä aliarvioida.

-  Netanjahu on onnistunut jatkamaan valtakauttansa kaikenlaisista vastoinkäymisistä huolimatta vuodesta toiseen.

Israelin seuraavat parlamenttivaalit on määrä pitää ensi vuoden lokakuussa.

-  Jos hallitus pysyy kasassa sinne saakka, niin se on kyllä aikamoinen saavutus, koska perinteisesti Israelissa ovat nämä koalitiohallitukset aina hajonneet ennenaikaisesti, Ruohomäki sanoo.

Lassi Lapintie / STT

