”Nyt on aika solidaarisuudelle turvallisuudessa” – Orpo vaatii Euroopan maita tueksi droonimuurin pystyttämisessä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) peräänkuuluttaa solidaarisuutta muilta Euroopan mailta, jotta EU:n itärajalle pystytään rakentamaan niin kutsuttu droonimuuri. Hän katsoo, että kun tehdään esimerkiksi yhteisiä eurooppalaisia hankintoja, varoja tulisi siirtää Suomeen ja itäiseen Eurooppaan päin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo tapasi perjantaina EU-komission puolustus- ja avaruusasioista vastaavan komissaarin Andrius Kubiliuksen ja korosti tälle, että droonimuurin pystyttämisellä on kiire.

Orpo painotti tiedotustilaisuudessaan komissaaritapaamisen jälkeen, että Suomi, Baltian maat, Puola ja muut Itämeren maat ovat Venäjän naapurissa ja muodostavat Euroopan itäisen rajan, jolla Eurooppaa puolustetaan.

- Ja kun mekin olemme osoittaneet solidaarisuutta 20 vuoden ajan Euroopan unionissa taloudellisesti eteläisempään Eurooppaan, niin nyt on aika solidaarisuudelle turvallisuudessa. Tämä on yhteinen asia. Suomella, Pohjois-Euroopan mailla ja Itämeren mailla on kaikki oikeus vaatia solidaarisuutta tässä, Orpo sanoi.

- Siksi lähden siitä, että kun eurooppalaisia yhteisiä toimia tehdään, hankintoja tai rahoitusratkaisuja, näissä varat ja ne suorituskyvyt pitää ohjata tänne, Orpo jatkoi.

Orpo ei lähtenyt yksityiskohtaisemmin avaamaan sitä, millaiseen teknologiaan droonimuurin on määrä perustua. Hänen mukaansa droonimuuri pitää sisällään droonien havainnointi- ja valvontakyvyn ja niiden torjumiskyvyn sekä ilmassa että merellä.

- Meillä pitää olla torjuntakyky näihin erilaisiin drooneihin ja ohjuksiin, olivat ne sitten veden alla tai ilmassa, korkealla tai matalalla, Orpo painotti.

ORPO ei myöskään lähtenyt arvioimaan droonimuurin kustannuksia, mutta sanoi, että kysymys on miljardeista euroista.

Orpon mukaan Suomen hallitus tekee kaikkensa, että suomalaiset yritykset, joilla on osaamista drooniteknologiassa ja niiden valvonnassa ja torjunnassa, pääsevät mukaan droonimuuriin liittyviin hankkeisiin.

Orpon mukaan droonimuurin pitää perustua parhaaseen käytössä olevaan teknologiaan, mutta uskoi, että suomalaisyrityksillä on tässä suhteessa sanansa sanottavana.

- Meillä on sellaista osaamista muun muassa Iceyellä tai vaikkapa Nokialla, jos tässä pari nostaisi esimerkiksi, Orpo sanoi.

- Luotan suomalaisiin yrityksiin tässä, hän jatkoi.

Komissaari Kubilius on arvioinut julkisuudessa, että droonimuuri voitaisiin saada valmiiksi jopa vuodessa. Orpo painotti tiedotustilaisuudessaan, että hankkeella on kiire.

- Me tarvitsemme nyt mahdollisimman nopealla aikavälillä unionilta päätöksiä. Ensimmäinen päätöksentekopaikka on tietenkin virallinen huippukokous lokakuussa. Unioni on pystynyt monissa tilanteissa osoittamaan nopeaakin päätöksentekokykyä, Orpo sanoi.

Milja Rämö, Tuomas Savonen / STT