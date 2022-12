”Nyt on aika suojautua myös tässä maassa” – Kiuru on iloinen uudesta korona-askeleesta

Koronarokotteita luovutetaan myös yksityisille terveydenhuollon toimijoille. Asiasta päätettiin tänään valtioneuvoston istunnossa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tavoitteena on, että tehoterokotteita voisivat saada myös muut kuin vakavan koronan riskiryhmään kuuluvat eli kaikki yli 18-vuotiaat. Suomessa tehosterokotusta tarjotaan julkisessa terveydenhuollossa maksutta lähinnä vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville henkilöille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaisesti.

– Olen hyvin iloinen, että lopulta otamme tämän askeleen ja annamme mahdollisuuden kaikille yli 18-vuotiaille saada ottaa tehosterokote, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi iltapäivän tiedotustilaisuudessa.

THL luovuttaa rokotteet sairaanhoitopiireille ja hyvinvointialueille, jotka luovuttavat ne edelleen yksityisille terveysalan toimijoille.

Kiuru huomautti, että nykyinen vahvin koronavariantti on tulossa tiensä päähän ja uutta on pukkaamassa maailmalla.

– Pelkään laskua, joka koittaa, jos menemme täysin suojautumatta kohti uutta varitaatiota. Olemme myöhässä tehosterokotteiden kanssa. Olen kiitollinen uusista toimijoista, jotka tulevat apuun.

Hän kertoi myös olevansa huolestunut siitä, että tälläkin hetkellä THL:n suosituksen piirissä olevista noin kahdesta miljoonasta suomalaisesta vain 700 000 on ottanut syksyllä tehosterokotteen.

MINISTERI arvioi, että rokotusten aloitus yksityisellä sektorilla ja työterveyshuollossa menee ensi vuoden puolelle.

– Toivon, että toimijat saavat heti alkuvuodesta jakelun kuntoon. Olen luottavainen siitä, että isot ja myös pienemmät yksityisen sektorin toimijat ja työterveyshuolto lähtevät innoissaan mukaan yhteisiin rokotustalkoisiin.

STM on selvittänyt rokotteiden käyttöä muissa EU-maissa. Valtaosa tarjoaa tehosterokotteen yli 18-vuotiaille samoin kuin sosiaali- terveydenhuollon henkilöstölle toisin kuin Suomi.

– Olemme jääneet odottamaan mahtikäskyä Suomessa, pitääkö lähteä tehosterokotuksiin. Viestini on, että nyt on aika suojautua myös tässä maassa. EU-maiden kansalaiset ovat paremmassa suojassa kuin suomalaiset keskimäärin. Nyt on kysymys siitä, haluammeko suojella suomalaisia koronakuoleman tai sairastumisen varalta, Kiuru huomautti.

Hänen mukaansa nyt on lähdetty siitä, että suojaa ei tarjota vain riskiryhmäläisille vaan kaikille suomalaisille: siksi yksityinen sektori ja työterveyshuolto on kutsuttu mukaan tekemään tätä tärkeää työtä.