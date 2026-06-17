”Nyt on oikea aika tulla julkisuuteen” – SDP:n Näkkäläjärvi vaatii hallitukselta selitystä

SDP vastustaa hallituksen pyrkimystä muuttaa vaalipiirien määrää säätelevää perustuslain kirjausta. Demokraatti Demokraatti

Perustuslaki edellyttää nykymuodossaan, että vaalipiirejä on 12-18. Hallituksen lakiluonnoksen mukaan piirejä olisi jatkossa vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista. Oikeusministeriö laittoi lakiluonnoksen keskiviikkona lausunnoille.

Perustuslain muutoksen myötä vaalipiirejä voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava.

SDP:n puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mukaan puolue ei kannata esitystä.

– Orpon hallitus on tehnyt hätiköidyn ratkaisun päättäessään viedä eteenpäin perustuslain uudistamista. Vaaleja ja demokratiaa koskevassa päätöksenteossa pitää pyrkiä aina mahdollisimman laajaan yhteisymmärrykseen yli puoluerajojen. Oikea paikka näin merkittävien muutoksien valmistelulle on hallitusneuvottelut. SDP ei näe perusteltuna asiassa kiirehtimistä vain kymmenen kuukautta ennen eduskuntavaaleja, Näkkäläjärvi toteaa tiedotteessaan.

KIIREEN taustalla on Näkkäläjärven mukaan Lapin ja Oulun vaalialuemallin kaatuminen. Orpon hallitus oli sopinut mallista ohjelmassaan.

– Vaalialuemallilla tavoiteltiin ratkaisua etenkin Lapin vaalipiirin korkeaan piilevään äänikynnykseen. Liian korkeaa piilevää äänikynnystä pidetään laajasti ongelmana ja sen vuoksi SDP oli valmis tukemaan hallitusohjelmakirjausta. Valitettavasti Orpon hallituksen puolueet kaatoivat itse oman hallitusohjelmatavoitteensa ja siitä syystä kiirehditään nyt perustuslain avaamista. Tämä on kestämätöntä. Lisää aiheesta Vaalipiirit: näin hallitus rukkaisi perustuslakia

Näkkäläjärvi kysyy minkä vaalipiirien yhdistämistä hallituspuolueet hankkeellaan ajavat.

– Nyt on oikea aika tulla julkisuuteen ja kertoa avoimesti, että mitkä vaalipiirit pitäisi kokoomuksen ja perussuomalaisten mielestä laittaa yhteen. Jos on kyse Lapin ja Oulun vaalipiireistä, niin se osoittaa kyllä harvinaisen vahvaa vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta, kun tiedetään, että tämä vaalipiiri kattaisi puolet Suomen pinta-alasta ja matkaa Nuorgamista Pyhäjärvelle olisi lähes 900 kilometriä.

– Mitään muuta perustetta perustuslain avaamiselle tältä osin ei ole kuin se, että pöytälaatikossa on suunnitelma laittaa tulevaisuudessa vaalipiirejä yhteen, Näkkäläjärvi sanoo.