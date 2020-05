”Nyt ovat puurot ja vellit menneet sekaisin” – tohtori-kansanedustaja ihmettelee keskustelua kasvosuojaimista

Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) muistuttaa, että kirurginen suojamaski ja kankainen maski ovat aivan eri asioita.

– Nyt ovat puurot ja vellit menneet sekaisin kasvosuojainkeskustelussa, hän huomauttaa tiedotteessa.

Mäkisalo-Ropposen mukaan kirurgiset maskit ovat tehokkaita, jos niitä käytetään oikein.

– Niistä on edelleen puutetta ja kaikkein tärkeintä on, että näitä maskeja riittäisi nyt ammattihenkilöille. Kun maskeja saadaan riittävästi, niin sen jälkeen niiden käyttöä voi hyvän ohjeistuksen kanssa suositella myös kansalaisten käyttöön esimerkiksi tilanteisiin, joissa on useita henkilöitä yhtä aikaa paikalla.

Hän pitää ongelmana kankaisia maskeja, joita ammattihenkilöiden ei pitäisi käyttää lainkaan, vaikka nyt tehokkaimpien suojainten puutteen takia niitä käytetään esimerkiksi kotihoidossa ja hoitokodeissa.

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus on laatinut tutkimusnäytön koosteen siitä, mitä riskejä liittyy kankaisiin maskeihin terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Tutkimusnäyttö osoitti, että kankaisten maskien käytön hyöty on vähäistä verrattuna kirurgisia suu-nenäsuojuksiin.

– Lisäksi niiden suojateho näyttää heikkenevän jo muutaman pesukerran jälkeen. Hengityssuojainten tarkoituksena on suojata sekä hoidettavaa että työntekijää. Tätä suojaa kankainen maski ei anna, Mäkisalo-Ropponen painottaa.

Hallitus selvittää, onko kangasmaskien käytöstä tavalliselle kansalaiselle enemmän hyötyä kuin haittaa. Mäkisalo-Ropposen mukaan etenkin jos niitä ei käytä oikein, voivat haittavaikutukset olla hyötyjä suuremmat.

– Maskeja käytettäessäkin kaikkein tärkein asia on kuitenkin turvavälit, käsihygienia ja se, että sairaana ollessa pysytään kotona.