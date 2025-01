Nyt puhuu suomalainen ”Trump-veteraani”: Pitää vastata Trumpin tyylisillä toimilla ja koplata asioita

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori sanoo, että Donald Trumpin kanssa pitää olla ovela. Rane Aunimo Demokraatti

Trump on monen muun kovan lausunnon lisäksi ajanut muun muassa erilaisia tariffeja.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvioikin eilen Demokraatille, että vapaakauppa on kuollut.

– Kauppapolitiikka on tänään voimapolitiikkaa. WTO on vapaakaupan museo: sillä ei ole juuri minkäänlaista roolia. EU ja Suomi puolustavat sääntöperusteista kv. järjestelmää, mutta meidänkin on tunnustettava, että vanhat säännöt eivät enää päde, Penttilä kommentoi tekstiviestitse Yhdysvalloista.

EK:n johtaja Vuori kommentoi Penttilän näkemystä Demokraatille EK:n mediatilaisuudessa perjantaina.

– Entinen pomoni Risto E.J. on usein oikeassa ja tässä suhteessa olen oikeassa hänen kanssaan. Mutta reaktio ei ole se, että unohdetaan me se vapaakaupan puolustaminen myös.

– Samaan aikaan meidän pitää olla ovela ja koettaa vastata Trumpin toimiin Trumpin tyylisillä toimilla ja koplata asioita, mutta samaan aikaan pitää yllä sääntöpohjaista järjestelmää ja instituutioita. Lisää aiheesta Risto E.J. Penttilältä arvio Trumpin kuumottavista puheista: Nämä 3 asiaa tuleva presidentti haluaa

Vuoren mukaan esimerkiksi WTO ja EU ovat valtapelissä pienen Suomen intressissä.

– Mutta Risto on siinä mielessä oikeassa, että narratiivi on muuttunut. Nyt elämme tällaista kylmän sodan kautta taloudessa ja silloin myös rakenteet uhkaavat vähän murtua. Meidän ei kannata ensimmäisenä olla niitä murtamassa ja kampittamassa.

Vuori kutsui itseään mediatilaisuudessa ”Trump-veteraaniksi” aiempaan työkokemukseensa viitaten. Hän ennakoi pomppuisia vuosia kaikkinensa.

– Kauppasota? No, ensi vaiheessa Trump on uhannut, että Meksiko ja Kanada saavat 25 % tullit. Yleensä hän on puhunut 20 % tulleista muille tuontituotteille mitenkään EU:ta spesifioimatta.

– Todennäköisesti mekin saamme jotain tulliuhkauksia ennemmin tai myöhemmin. Tapahtuuko se sadan päivän aikana vai myöhemmin, jää nähtäväksi. Silloin EU:n pitää miettiä miten reagoidaan.

Vuori väläyttää, että EU voisi ehdottaa Yhdysvalloille ja Trumpille, että tulleista luovutaan kokonaan.

– Voi olla, ettei hän siitä tykkää, koska todennäköisesti ennusteet kertovat sitä, että Eurooppa voittaisi lisää kauppaa.

Vuori pitää todennäköisenä myös sitä, että EU ja Suomi joutuvat jatkossa valitsemaan vahvemmin joko Yhdysvallat tai Kiinan kauppa- ja taloussuhteissa.