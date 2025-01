Risto E.J. Penttilältä arvio Trumpin kuumottavista puheista: Nämä 3 asiaa tuleva presidentti haluaa

Tuleva USA:n presidentti Donald Trump puhuu hurjia. Hän ei ole esimerkiksi sulkenut pois mahdollisuutta, että USA käyttäisi armeijaa tai painostaisi taloudellisesti Tanskaa myymään Grönlantia. Simo Alastalo Demokraatti

Yhdysvalloista tavoitettu kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvio Demokraatille, että Trump voi määrätä tariffeja kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

– Hän käytti tätä ”Section 232” -pykälää ensimmäisellä kaudella terästulleissa. Periaatteessa hän voisi määrätä rankaisutariffeja Tanskalle tuosta noin vain. Hän ei itse ymmärrä, että vastareaktio tulisi koko EU:lta. Hänen tiiminsä tuntee EU:n toimintamallin hyvin. Tiimi luottaa siihen, että uhkailu riittää…, Penttilä kirjoittaa.

Demokraatti kysyi häneltä muun muassa, olisiko Tanskalle Grönlannin vuoksi langetettava ”rangaistustariffi” realismia, kun EU luultavasti asettaisi yhdysvaltalaisia firmoja satuttavat vastatullit.

Penttilä uskoo, että Trump uhkailee, jotta saa asioita liikkeelle.

– Hänen tavoitteenaan on diili eikä Grönlannin valloittaminen. Eli siinä mielessä hän bluffaa. Trump haluaa kolmea asiaa: Vahvistaa Amerikan sotilaallista läsnäoloa Grönlannissa. Varmistaa että Grönlannin ja sen lähellä olevat kriittiset mineraalit ovat amerikkalaisten käytettävissä, ja pitää Kiina poissa arktiselta alueelta, Penttilä näkee.

Jos tullit, millaiset seuraukset vapaakaupalle, Maailman kauppajärjestö WTO:lle? EU:lle ja Suomelle pienenä vientivetoisena taloutena? Lisää aiheesta ”Jos ajattelee, että me suomalaiset olisimme tuollaisten uhkausten kohteena” – Heinäluomalta vakava arvio Trumpin puheista

– Vapaakauppa on kuollut. Kauppapolitiikka on tänään voimapolitiikkaa. WTO on vapaakaupan museo: sillä ei ole juuri minkäänlaista roolia. EU ja Suomi puolustavat sääntöperusteista kv. järjestelmää, mutta meidänkin on tunnustettava, että vanhat säännöt eivät enää päde, Penttilä vastaa tekstiviestitse USA:sta.

Penttilä arvioi, että Grönlanti-jupakka voi pahimmillaan johtaa kriisiin Natossa.

– Parhaimmillaan se voi johtaa siihen, että Nato yhdessä vahvistaa arktisen alueen puolustusta yhdessä, hän muistuttaa.