Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

19.12.2025 06:51 ・ Päivitetty: 19.12.2025 06:51

Nyt rytisee: pienyritysten konkurssimäärä kovassa kasvussa

iStock

Pienten yritysten ja yksinyrittäjien jättämien konkurssihakemusten määrä on nopeassa kasvussa, kertoo Tilastokeskus. Laskennallisesti vastaavaa vauhtia ei ole nähty 1990-luvun lopun jälkeen.

Demokraatti

Demokraatti

Marraskuussa vireille pantiin 321 konkurssia, eli 33 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pitemmän aikavälin tarkastelu näyttää vielä synkeämmältä.

– Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 814 yritystä. Tämä 12 kuukauden liukuva vuosisumma on suurempi kuin kertaakaan sitten vuoden 1997, Tilastokeskuksen yliaktuaari Tommi Veistämö kertoo tiedotteessa.

VALTAOSA marraskuun konkurssihakemuksista tehtiin yhä pienistä rakennusalan firmoista, vaikka määrä onkin hiukan vähentynyt kahden vuoden takaisesta. Tämä hidastuminen voi toki johtua siitäkin, että useimmat kaatumisvaarassa olleet 1-4 hengen yhtiöt ovat jo menneet tähän mennessä nurin.

Pahin alakohtainen konkurssiaalto osuu nyt muiden palveluiden kuten alihankinta- ja huoltofirmojen kaltaisiin yksinyrittäjiin ja muutaman hengen yrityksiin.

Hyvinvointialueet ovat leikanneet voimakkaasti ulkoisten palveluidensa ostoa, mikä taas kaataa maakunnissa esimerkiksi hoiva-alan palveluyrityksiäkin.

– Kasvua nähdään muun muassa hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja terveys- ja sosiaalialan yritysten konkurssien määrissä. Näillä aloilla myös konkurssien henkilöstövaikutukset ovat huomattavia, Veistämö kertoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
19.12.2025
SDP:n ryhmä rankaisi rivistä livennyttä Pia Hiltusta
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
18.12.2025
Else-Mai Kirvesniemi: Miljoonat palkansaajat odottavat meiltä parempaa yhteispeliä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.12.2025
Arvio: Kohtaus, joka sinkosi Maria Schneiderin kohutuksi tähdeksi – ja suisti radaltaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU