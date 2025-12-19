Nyt rytisee: pienyritysten konkurssimäärä kovassa kasvussa

Pienten yritysten ja yksinyrittäjien jättämien konkurssihakemusten määrä on nopeassa kasvussa, kertoo Tilastokeskus. Laskennallisesti vastaavaa vauhtia ei ole nähty 1990-luvun lopun jälkeen. Demokraatti Demokraatti

Marraskuussa vireille pantiin 321 konkurssia, eli 33 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pitemmän aikavälin tarkastelu näyttää vielä synkeämmältä.

– Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 814 yritystä. Tämä 12 kuukauden liukuva vuosisumma on suurempi kuin kertaakaan sitten vuoden 1997, Tilastokeskuksen yliaktuaari Tommi Veistämö kertoo tiedotteessa.

VALTAOSA marraskuun konkurssihakemuksista tehtiin yhä pienistä rakennusalan firmoista, vaikka määrä onkin hiukan vähentynyt kahden vuoden takaisesta. Tämä hidastuminen voi toki johtua siitäkin, että useimmat kaatumisvaarassa olleet 1-4 hengen yhtiöt ovat jo menneet tähän mennessä nurin.

Pahin alakohtainen konkurssiaalto osuu nyt muiden palveluiden kuten alihankinta- ja huoltofirmojen kaltaisiin yksinyrittäjiin ja muutaman hengen yrityksiin.

Hyvinvointialueet ovat leikanneet voimakkaasti ulkoisten palveluidensa ostoa, mikä taas kaataa maakunnissa esimerkiksi hoiva-alan palveluyrityksiäkin.

– Kasvua nähdään muun muassa hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja terveys- ja sosiaalialan yritysten konkurssien määrissä. Näillä aloilla myös konkurssien henkilöstövaikutukset ovat huomattavia, Veistämö kertoo.