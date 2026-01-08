Tiede ja teknologia
8.1.2026 06:36 ・ Päivitetty: 8.1.2026 06:36
Nyt saisi paistaa: aurinkovoimaloiden kapasiteetti tuplaantui
Teollisen aurinkovoiman kapasiteetti yli kaksinkertaistui Suomessa viime vuonna, kertoo alan etujärjestö Suomen uusiutuvat.
Suomeen valmistui viime vuonna seitsemän uutta teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa ja 224 megawattia aurinkovoimakapasiteettia. Teollisen aurinkovoiman yhteenlaskettu kapasiteetti oli vuoden lopussa 349 megawattia.
Teollisen kokoluokan aurinkovoimalla tarkoitetaan hankkeita, jotka ovat teholtaan yli yhden megawatin.
SUURI OSA laskennallisesta kasvusta tuli kahdesta uudesta aurinkopuistosta. Pohjois-Pohjanmaan Utajärvelle valmistui viime vuonna Suomen tähän mennessä suurin aurinkovoimala, jonka teho on 103 megawattia. Lisäksi Lapin Simoon valmistui 70 megawatin aurinkovoimala.
Tällä hetkellä suurin osa Suomen teollisen kokoluokan aurinkovoimakapasiteetista sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Suomen uusiutuvat ennakoi, että tulevaisuudessa kapasiteetti jakautuu tasaisemmin eri puolille Suomea. Rakenteilla on jo useiden satojen megawattien edestä lisää teollista aurinkovoimaa.
Vaikka suurten keskitettyjen aurinkovoimaloiden rakentaminen kiihtyy, on valtaosa Suomen kaikesta aurinkovoiman kapasiteetista edelleen pientuotantoa, kuten talojen katoille asennettuja aurinkopaneeleja.
Vuoden 2024 lopussa pientuotannon kapasiteetti oli runsaat 1 100 megawattia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.