11.5.2026 05:11 ・ Päivitetty: 11.5.2026 05:47

Nyt se on tutkittu: Suomessa on muita varautuneempi asenne yrittämiseen

Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona, ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi.

Lisäksi sekä varhaisen vaiheen yrittäjyys että vakiintuneiden yrittäjien määrä ovat vähentyneet vuodesta 2021.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos sanoo, että neljän vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna harvemmat ihmiset uskovat perustavansa yrityksen tai näkevät liiketoimintamahdollisuuksia.

- Samalla epäonnistumisen pelko on edelleen kasvanut ja on merkittävä este yrittäjyysaktiivisuudelle, Muhos sanoo tiedotteessa.

Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Myös heidän aikomuksensa perustaa yritys ovat kasvaneet.

SAMAAN AIKAAN yrittäjyyden rakenteelliset edellytykset ovat Suomessa edelleen maailman huipputasoa. Parannettavaakin silti löytyy: asiantuntija-arvioiden mukaan rahoituksen saatavuus on heikentynyt, yrittäjyyspolitiikan painoarvo laskenut ja kulttuurinen tuki yrittäjyydelle vähäistä.

- Rakenteellisesta perustasta huolimatta yrittäjyysympäristö on muuttunut varovaisemmaksi ja vähemmän uusia yrityksiä tukevaksi. Jäämme tässä paljon jälkeen esimerkiksi Liettuasta ja Virosta, joissa kulttuuri suosii vahvasti yrittäjyyttä, sanoo tiedotteessa vararehtori Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

TUTKIMUS toteutettiin kyselynä 53:ssa maassa. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2 000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa viime vuonna. Tutkimuksen Suomen-raportin toteuttivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Suomen Yrittäjien, Keskitien säätiön, Säästöpankki Optian sekä Töysän Säästöpankkisäätiön tukemina.

