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Ulkomaat

19.6.2026 05:20 ・ Päivitetty: 19.6.2026 07:49

Starmerin lähtölaskenta alkaa? Kilpailija pääsi brittiparlamenttiin

LEHTIKUVA / AFP
Burnham juhli kannattajiensa kanssa jo voittoaan.

Britanniassa pääministeri Keir Starmerin haastaja Andy Burnham on voittanut täytevaalit ja valittu maan parlamenttiin. Nyt hän pystyy virallisesti tavoittelemaan työväenpuolueen johtajuutta ja Starmerin syrjäyttämistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vaalit käytiin torstaina Makerfieldin vaalipiirissä, ja tulokset julkistettiin varhain perjantaina.

56-vuotias Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko.

Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa, ja arvostelee keskustalaisemman puoluejohtajan linjauksia avoimesti.

- Sanon omalle puolueelleni, että tämä on viimeinen tilaisuus muutokseen, sanoi Burnham voiton varmistuttua.

Pääministeri Starmerin johdolla työväenpuolue hävisi kevään aiemmat alue- ja paikallisvaalit, ja hänen kansansuosionsa on painunut pohjalukemiin.

Starmer on jo sosiaalisessa mediassa onnitellut Burnhamia vaalivoitosta.

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HAASTAAKSEEN Starmerin Burnhamin pitää käytännössä olla parlamentin jäsen.

Burnhamin sauma aukesi, kun Makerfieldiä parlamentissa edustanut Josh Simons luopui kansanedustajan paikastaan.

Simonsin eroon ei liittynyt perinteisiä kansanedustajien eroihin johtavia skandaaleja, vaan hän luopui paikastaan antaakseen Burnhamille mahdollisuuden nousta parlamenttiin.

Ennakkosuosikki Burnhamin päähaastaja vaalipiirissä oli reformipuolueen Robert Kenyon. Burnham voitti hänet selvällä, yli 9000 äänen erolla.

Täytevaalien äänestysprosentti (59) oli historiallisen korkea.

MANCHESTERIA Burnham on johtanut vuodesta 2017 alkaen. Hän oli sitä ennen parlamentin jäsenenä 16 vuoden ajan.

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