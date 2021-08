Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä aikoo laatia hallitukselle toimenpidealoitteen Kauniaisten välittömästä liittämisestä Espooseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kauniainen on Suomen ainoa veroparatiisi. Kunnan asukkaat ovat loisineet riittävän pitkään törkeän alhaisesta kunnallisveroprosentista nauttien. Nyt on tullut aika liittää kunta osaksi Espoota. Kauniaislaisillakin on velvollisuuksia isänmaata kohtaan, ei pelkkiä vapauksia, keskustan kunta- ja aluetyöryhmän puheenjohtaja Kärnä perustelee tiedotteessa.

Kärnä laskee, että Enontekiöllä, jossa hän on toiminut kunnanjohtajana, maksetaan 4,25 ja Savukoskella peräti 4,75 prosenttiyksikköä suurempaa kunnallisveroa kuin Kauniaisissa.

– Nyt tälle sikailulle on laitettava stoppi. Rikkaat kauniaislaiset loisivat muun Suomen rahoilla ja rikastuvat entisestään. Tällainen peli ei mielestäni vetele.

Hänen mielestään pääkaupunkiseutua on nyt alettava kehittää yhtenä kokonaisuutena ja sen kokonaisuuden ensimmäisen vaiheen tulee olla ”ökyrikkaiden kauniaislaisten liittäminen Espoon yhteyteen”.

– Valtioneuvoston on nyt toimittava kuten Robin Hood aikanaan teki: pitää ottaa rikkailta ja antaa köyhille.

Kärnän mukaan Kauniaisten veroasteen nostaminen muutamallakin prosentilla toisi tasauksen kautta miljoonia euroja muualle Suomeen.

– Kauniaisten liittäminen Espooseen lienee ainoa tapa, että pääsemme koko maassa nauttimaan ökyrikkaiden kauniaislaisten rahoista.