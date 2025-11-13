Työmarkkinat
13.11.2025 14:53 ・ Päivitetty: 13.11.2025 14:53
”Nyt tarvitaan nopeita korjauksia” – Super kannattaa parlamentaarista sote-työtä
Hoitajaliitto Super kannattaa parlamentaarista, puoluerajat ylittävää yhteistyötä sote-palveluiden turvaamiseksi ja rahoitusmallin korjaamiseksi.
– Emme toivo ratkaisua, joka muuttuu joka hallituskauden aikana, vaan pysyvää ja kestävää mallia, joka turvaa palvelut kaikille kansalaisille, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.
Super muistuttaa, että sote-palvelut koskevat kaikkia puolueesta riippumatta. Superin mukaan hoitajat eivät kestä jatkuvia säästötoimia, ja jokainen näkee, että palveluja tarvitsevat kansalaiset ovat todellisessa hädässä.
– Nyt tarvitaan nopeita korjauksia, jotta hyvinvointialueiden toimintaedellytykset voidaan turvata ja kansalaisten luottamus palauttaa.
Superin mukaan rahoitusmallin korjaaminen yhteistyössä on välttämätöntä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata pitkäjänteisesti ja sote-henkilöstön työssäjaksaminen sekä kansalaisten sote-palvelujen saanti voidaan varmistaa.
Eduskunnan oppositioryhmät vetosivat tänään pääministeri Petteri Orpoon (kok.), että hän aloittaisi parlamentaarisen työn sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.