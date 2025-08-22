Kotimaa
Nyt töhrittiin Patrian sisäänkäynti – asialla sama aktivistiryhmä
Puolustustarvikkeita valmistavan Patrian sisäänkäynti Helsingissä töhrittiin perjantaina aamulla. Tekijäksi on ilmoittautunut Palestine Action Suomi -ryhmä.
Samanniminen ryhmä ilmoittautui tekijäksi, kun puolustusalan yhtiö Nammon konttorin sisäänkäynti töhrittiin heinäkuussa ja puolustusministeriön sisäänkäynti sotkettiin kesäkuussa.
Ryhmä kertoo tiedotteessa pitävänsä Patriaa osallisena Israelin sotarikoksiin ja palestiinalaisten kansanmurhaan.
Patria kertoo STT:lle tuomitsevansa vandalismin. Patrian mukaan sillä ei ole tapaukseen muuta kommentoitavaa.
