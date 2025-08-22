Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.8.2025 09:10 ・ Päivitetty: 22.8.2025 09:10

Nyt töhrittiin Patrian sisäänkäynti – asialla sama aktivistiryhmä

LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN
Palestine Action Suomi kertoi tiedotteessaan olevansa Patrian konttorin sisäänkäynnin sotkemisen takana.

Puolustustarvikkeita valmistavan Patrian sisäänkäynti Helsingissä töhrittiin perjantaina aamulla. Tekijäksi on ilmoittautunut Palestine Action Suomi -ryhmä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Samanniminen ryhmä ilmoittautui tekijäksi, kun puolustusalan yhtiö Nammon konttorin sisäänkäynti töhrittiin heinäkuussa ja puolustusministeriön sisäänkäynti sotkettiin kesäkuussa.

Ryhmä kertoo tiedotteessa pitävänsä Patriaa osallisena Israelin sotarikoksiin ja palestiinalaisten kansanmurhaan.

Patria kertoo STT:lle tuomitsevansa vandalismin. Patrian mukaan sillä ei ole tapaukseen muuta kommentoitavaa.

