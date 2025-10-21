Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 04:14 ・ Päivitetty: 21.10.2025 04:14

NYT: Trumpin hallinto huolestui

LEHTIKUVA / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on huolissaan siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu saattaa vetäytyä Yhdysvaltojen välittämästä Gazan aselevosta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times useisiin Valkoisen talon virkamieslähteisiinsä pohjaten.

Lehden lähteiden mukaan varapresidentti J. D. Vance, erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Trumpin vävy Jared Kushner pyrkivät Israelin-vierailullaan taivuttelemaan Netanjahun siihen, että Israel ei jatkaisi sotaa Gazassa.

Witkoff ja Kushner saapuivat Israeliin maanantaina, ja Vancen on tarkoitus liittyä heidän seuraansa tiistaina.

Israel ja Gazaa hallitseva äärijärjestö Hamas ovat syyttäneet viime päivinä toisiaan aselevon rikkomisesta. Molemmat osapuolet ovat kuitenkin vakuuttaneet sitoutumistaan aselevon jatkamiseen.

Hamas palautti maanantaina jälleen yhden panttivangin ruumiin Israeliin. Israelin asevoimat kertoi varhain tiistaina vahvistaneensa, että palautettu ruumis oli yksi panttivangeista.

Hamas on nyt palauttanut yhteensä 13 panttivangin ruumiit aselevon alkamisen jälkeen. Hamasin on määrä palauttaa Israeliin vielä 15 panttivangin ruumiit.

