Nyt tulee odotettu Hall of Fame – ensimmäiset pelaajanimitykset jo maaliskuussa

Vuonna 1992 aloittanut Englannin jalkapallon nykyinen pääsarja Valioliiga astuu monen ammattilaissarjan viitoittamaa tietä ja perustaa oman kuuluisuuksien gallerian eli Hall of Famen. Ensimmäiset pelaajanimitykset tehdään maaliskuussa, liiga kertoi sivuillaan torstaina.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tällä huomioidaan sitä poikkeuksellista taitoa ja lahjakkuutta, jota liigassa on nähty sen alusta alkaen. Jäsenyys Valioliigan Hall of Famessa on korkein henkilökohtainen kunnianosoitus, joka liigapelaajalle voidaan myöntää, Valioliiga muotoili.

Hall of Famen kaksi alkuperäisjäsentä kerrotaan 19. maaliskuuta. Galleriaan lisätään jäseniä tänä vuonna, ja fanit saavat äänestää tulevista valinnoista.

Hall of Fameen kelpaavat vain uransa jo lopettaneet pelaajat, ja valinnassa otetaan huomioon vain pelaajan ura Valioliigassa.