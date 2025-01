Nyt tuli Aktian ennuste – povaus Trumpista: ”Odotan itse, että pahimmat tulliskenaariot eivät toteudu”

Aktia-pankki ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia. Kasvua povataan myös seuraavalle vuodelle, jolloin sen odotetaan yltävän 1,5 prosenttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen viennin pankki odottaa kasvavan kuluvana vuonna 3,7 prosenttia ja tulevana vuonna 2,2 prosenttia.

Epävarmuutta vientiin tuovat kuitenkin Yhdysvaltojen seuraavan presidentin Donald Trumpin lupailemat tuontitullit, joiden suuruudesta ei ole vielä tietoa. Yhdysvallat on Suomen suurin vientimarkkina.

- Trump on loppupeleissä innokas ”diilien” tekijä, joten neuvotteluvaraa on aina, kunhan pöytään tuodaan toimivia vastaehdotuksia. Tilaa neuvotteluille siis on, ja odotan itse, että pahimmat tulliskenaariot eivät toteudu, pääekonomisti Lasse Corin sanoo tiedotteessa.

Suomen viennistä lähes kolmasosa on tällä hetkellä palveluita, joiden vienti oli merkittävässä kasvussa viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Corinin mukaan on huomionarvoista, että pk-yritysten vienti ei ole talouden epävarmuudesta huolimatta laskenut.

Tuonnille Aktia povaa tälle vuodelle 3,8 prosentin kasvua.

MYÖS kuluttajille Aktia tarjoaa paranevia näkymiä, kun kotitalouksien tilannetta helpottavat inflaation hidastuminen, asuntomarkkinoiden piristyminen ja ostovoiman paraneminen.

Kuluttajien luottamuksen osalta pankki vertaa tilannetta finanssikriisin jälkeiseen nollakasvun aikaan. Varovaisuus näkyy niin kulutuksessa kuin luottamuksessa, ja kotitalouksien säästämisaste oli viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 4,4 prosenttia.

- Säästämisaste on edellisen kerran ollut näin korkea koronan sekä finanssikriisin ja eurokriisin aikoihin, pankki toteaa.

Kotitalouksien osalta merkittävin heikentävä tekijä on työmarkkinoiden kehitys, kun työttömyysasteen trendi on ollut nousujohteinen jo pari vuotta, eikä kuluttajaluottamusmittauksissa koettu työttömyyden uhka ole hellittänyt.

Corin näkee kuitenkin valon pilkahduksia.

- Konkurssien määrä ei kuitenkaan ole enää kasvanut. Odotammekin vuonna 2025 käännettä työmarkkinoilla, Corin sanoo.

Vuoden työttömyysasteeksi Aktia ennustaa 8,0 prosenttia.