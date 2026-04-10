10.4.2026 12:19 ・ Päivitetty: 10.4.2026 12:20

Nyt tuli Anders Adlercreutzin ratkaisu

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz kertoo olevansa käytettävissä jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana ja asettuvansa ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä.

– RKP:n hyvä vaalitulos kunta- ja aluevaaleissa osoittaa, että sillanrakentajapuolueelle on suurempi tarve kuin koskaan. Haluan johtaa RKP:n hyvään tulokseen eduskuntavaaleissa 2027, Adlercreutz sanoo tiedotteessa.

Kuntavaaleissa 2025 RKP:n kannatus kuitenkin laski edellisistä vaaleista. Aluevaaleissa kannatus sen sijaan nousi niukasti, mutta molemmissa vaaleissa RKP menetti paikkoja.

Adlercreutzin usko on kuitenkin kova.

– Vahvan ehdokaslistan avulla tavoitteena on lisätä sekä äänimääräämme että paikkamääräämme eduskunnassa.

Adlercreutz valittiin RKP:n puheenjohtajaksi vuonna 2024. RKP valitsee puheenjohtajan puoluekokouksessaan 6.-7.6.2026 Vantaalla.

