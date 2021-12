Nyt tuli perustuslakivaliokunnan kanta: Lakiehdotus sote-henkilöstön rokotesuojasta on perustuslain mukainen

Lakiehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotesuojasta on perustuslain mukainen, sanoo eduskunnan perustuslakivaliokunta lausunnossaan. Valiokunnan lausunto oli yksimielinen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus esitti viime viikolla tartuntatautilakiin uutta pykälää, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä voitaisiin vaatia koronavirusrokotusta. Sote-alalla työskentelevällä olisi lakiesityksen mukaan vastaisuudessa oltava suoja koronaa vastaan rokotusten tai sairastetun taudin kautta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelyssä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden velvollisuudesta varmistaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille ja asiakkaille annettavissa palveluissa käytetään vain sellaista henkilöstöä, jolla on suoja koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotetulle sääntelylle on selvästi hyväksyttävät perusteet ja se on myös oikeasuhtaista, kun tavoitteena on suojata erityisesti koronaviruksen aiheuttaman taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.