Nyt tuli SDP:n odotettu paketti – ”Pääseekö hoitoon? Siihen se kiteytyy”

SDP:n sote-paketti sisältää 15 keinoa keinoa hillitä kustannusten kasvua kestävällä tavalla. Rane Aunimo Demokraatti

Tänään medialle esitelty paketti sisältää useita toimenpiteitä, jotka on mainittu puolueen eduskuntaryhmän viime syksyn vaihtoehtobudjetissa.

SDP haluaa esimerkiksi pitää kiinni kahden viikon hoitoon pääsystä ja sote-järjestöjen toimintaedellytyksistä. Puolue ajaa omalääkäri-omahoitajamallia perusterveydenhuollossa. Se ottaisi käyttöön myös hintakattojärjestelmän julkisen terveydenhuollon vuokratyövoimalle.

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan hallituksen saksilinja ei ole vastaus sote-alan haasteisiin. Silti kustannusten kasvukäyrää on myös SDP:n mielestä tarpeen hillitä.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu on väestön ikääntymisen myötä tosiasia. Orpon hallituksen valitsema saksilinja ei kuitenkaan tuo todellisia säästöjä, vaan ainoastaan lisää kustannuksia, kun ihmiset eivät pääse hoitoon ajoissa. SDP esittää keinoja, joilla hillitään kustannusten kasvua kestävällä tavalla. Kaiken voi tehdä reilummin, Lindtman sanoo tiedotteessa.

Lindtman sanoo, että hyvinvointialueilla tehtävällä työllä on suurin merkitys kustannusten kasvun hillitsemisessä.

– Tätä työtä hallitus on vaikeuttanut merkittävästi runnomalla läpi useita julkista terveydenhuoltoa heikentäviä lakiesityksiä ja leikkaamalla vastaavasti alueiden rahoitusta. Alueet tarvitsevat nyt työrauhan ja aidon mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen.

HOITOON pääsyn nopeuttamisen lisäksi SDP hillitsisi kustannusten kasvua esimerkiksi luomalla hintakattojärjestelmän julkisen terveydenhuollon vuokratyövoimalle ja parantamalla markkinoiden toimivuutta.

SDP haluaa muun muassa parantaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuuksia puuttua yksityisten terveyspalveluiden liialliseen keskittymiseen ja siitä seuranneeseen hintojen nousuun, joka ei ole sen enempää kuluttajan kuin yhteiskunnan etu.

– Hallitusohjelmassa puhutaan kauniisti parhaiden toimintatapojen jalkauttamisesta kaikille hyvinvointialueille, mutta toimet antavat odottaa itseään, kun hallitus keskittää kaiken tarmonsa yksityisen terveysbisneksen tukemiseen, Lindtman sanoo.

SDP ei ole sote-paketin yhteydessä pyöritellyt lukuja tarkasti. Lindtman viittasi kysyttäessä puolueen vaihtoehdobudjetissa olleisiin euromääriin.

– Tämän paperin yhteydessä ei ole edes ollut mahdollista pyrkiä tarkkaan kustannuslaskentaan, Lindtman sanoi mediatilaisuudessa.

Samalla hän sanoi pitävänsä täysin selvänä, että esimerkiksi hoitotakuusta kiinni pitämällä ja hoitoprosesseja tehostamalla kustannuksia saadaan hillittyä tulevaisuudessa.

– Tässä ei ole kyse missään tapauksessa ikään kuin suorista säästöistä tai leikkauksista vaan tavoista, joilla voitaisiin tehdä paremmin ja tehokkaammin ja sitä kautta saada säästöjä tai saada hillittyä tulevaisuuden kustannuksia.

SDP:n sote-pakettia tekemässä ollut kansanedustaja Aki Lindén kertoi esimerkin hoitotakuun avulla.

– Sen hintalappu on meidän arviomme mukaan noin 120 miljoonaa euroa. Sitä pitää verrata 30 miljardiin, joka on hyvinvointialueiden yhteinen bruttobudjetti. 0,3 prosenttia.

SDP:n paketista Lindén sanoi:

– Jos näillä keinoilla pysyttäisiin siinä reaalikasvussa, mikä nyt on soten rahoituslain pohjalla, tällä hetkellä 0,8 prosenttia, niin se olisi jo hyvä saavutus sinänsä.

Pakettia niin ikään tekemässä ollut kansanedustaja Helena Marttila muistutti, että osalle toimista on jo laskettu arvioita.

– Omalääkärimalli vähentää 10 % erikoissairaanhoidon lähetteitä ja 7 % verikokeita.

Demokraatin kysymykseen tulevista vaaleista ja kansalaisia puhuttavista kysymyksistä Lindtman sanoi, että ykkösasiat ovat olleet huoli hallituksen leikkauksista ja hoitoon pääsy.

– Pääseekö hoitoon? Siihen se kiteytyy. Pääseekö hoitoon silloin kun sitä tarvitsee. Tämä on teema, joka on itse asiassa ollut pitkään esillä turuilla ja toreilla. Sen vuoksi tähän puututtiin ja säädettiin tiukemmat kriteerit hoitoon pääsylle.

– Tämä on kansalaisten kestohuoli ja aivan syystä. Sen takia on todella murheellista, että tässä Suomi ryhtyy kulkemaan taaksepäin, väärään suuntaan. Tämä suunta pitää oikaista ja siihen suomalaisilla on mahdollisuus huhtikuussa, Lindtman sanoi vaaleihin viitaten.

Sote-pakettia tekemässä ja esittelemässä ollut kansanedustaja Ilmari Nurminen nosti hänkin esiin hoitotakuun merkityksen.

– SDP:n viesti on se, että jonossa vaivat eivät parane. Viime kaudella säädimme lain kireämmästä hoitotakuusta ja nyt tutkimustulosten mukaan hoitoon pääsy on parantunut hyvinvointialueilla. Tämä on fakta ja näemme huolestuttavana kehityksen, jossa hoitoonpääsyä nyt heikennetään.

SDP kertoo tehneensä pakettinsa yhdessä ammattilaisten kanssa.

Juttua päivitetty kommenteilla kustannuksista ja hoitotakuusta 13.1. klo 16.34.