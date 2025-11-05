Politiikka
5.11.2025 13:17 ・ Päivitetty: 5.11.2025 13:17
Nyt tuli sinetti: kun romutat vanhan autosi ja ostat sähköauton, saat 2500€
Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esityksen vanhojen autojen romutuspalkkiosta.
124 kansanedustajaa äänesti lakiehdotuksen puolesta ja 40 vastaan. Tyhjiä ääniä ei ollut. Poissa oli 35 edustajaa.
Romutetusta autosta voi hakea palkkiota ensi vuoden alusta alkaen. Vanhan auton romutustodistuksen sekä uuden auton tilaussopimuksen tulee olla päivätty tämän vuoden lokakuun alun ja vuoden 2027 lopun välille.
Romutuspalkkion saadakseen romutettavan auton pitää olla vuonna 2015 tai sitä ennen ensirekisteröity henkilöauto, joka on ollut hakijan omistuksessa vähintään romutusta edeltäneen vuoden. Lisäksi auton on pitänyt olla yhtäjaksoisesti liikennekäytössä vähintään 10 kuukautta romutusta edeltäneen vuoden aikana.
Uuden auton taas tulee olla ensirekisteröimätön ja tulla omaan käyttöön. Romutuspalkkio on 2 500 euroa, kun uuden auton käyttövoimana on sähkö tai vety, ja 2 000 euroa, kun käyttövoima on jokin muu ja hiilidioksidipäästöt enintään 140 grammaa kilometriltä.
ROMUTUSPALKKION tavoitteena on vauhdittaa uusien autojen kauppaa sekä edistää autokannan uudistumista.
- Romutuspalkkio tulee tarpeeseen, sillä Suomessa ajetaan keskimäärin lähes 14-vuotiailla autoilla. Tätä vanhemmilla ajetaan EU:ssa vain muutamassa maassa, kuten Virossa ja Romaniassa, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi ministeriön tiedotteessa syyskuussa.
Lausuntokierroksilla hallituksen esitys romutuspalkkiosta sai kritiikkiä hankkeen liian vähäisistä vaikutuksista liikenteen päästöihin.
Esimerkiksi ympäristöministeriö sanoi, että 140 gramman raja tarkoittaa, että suurin osa kaikista uusista autoista olisi tukikelpoisia. Tämä taas heikentää ministeriön mukaan mahdollisuutta ohjata valintoja aidosti vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin.
Suomessa on ollut määräaikaisia romutuspalkkioita käytössä aiemminkin. Edellinen kerta oli vuosina 2020-21, jolloin romutustukea saattoi käyttää myös esimerkiksi joukkoliikennelipun hankintaan.
