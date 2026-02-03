Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.2.2026 09:07 ・ Päivitetty: 3.2.2026 11:20

Nyt tuli sinetti: Tytti Tuppurainen jatkaa ryhmänjohtajana, Kim Berg jättäytyi pois

USSI NUKARI / LEHTIKUVA / STR

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen.

Demokraatti

Demokraatti

Asialle saatiin varmistus ryhmän kokouksessa tiistaina.

Varapuheenjohtajistossa tapahtuu sen sijaan vaihdos. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Piritta Rantanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen, joka nousi uutena nimenä puheenjohtajistoon.

Eduskunnan niin sanotussa häirintäkohussa mainittu Kim Berg ei puolestaan jatka enää ryhmänjohdossa. Demokraatin tietojen mukaan Berg jäi itse pois eikä hakenut jatkoa.

Ryhmän työvaliokuntaan valittiin Elisa Gebhard, Riitta Kaarisalo, Mika Kari, Saku Nikkanen ja Pinja Perholehto.

Ryhmän ehdokas eduskunnan toiseksi puhemieheksi on Tarja Filatov.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Lisää aiheesta

Ville Merinen: Tuki Tytti Tuppuraiselle

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

3.2.2026 07:58

Ville Merinen: Tuki Tytti Tuppuraiselle

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU