3.2.2026 09:07 ・ Päivitetty: 3.2.2026 11:20
Nyt tuli sinetti: Tytti Tuppurainen jatkaa ryhmänjohtajana, Kim Berg jättäytyi pois
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen.
Asialle saatiin varmistus ryhmän kokouksessa tiistaina.
Varapuheenjohtajistossa tapahtuu sen sijaan vaihdos. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Piritta Rantanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen, joka nousi uutena nimenä puheenjohtajistoon.
Eduskunnan niin sanotussa häirintäkohussa mainittu Kim Berg ei puolestaan jatka enää ryhmänjohdossa. Demokraatin tietojen mukaan Berg jäi itse pois eikä hakenut jatkoa.
Ryhmän työvaliokuntaan valittiin Elisa Gebhard, Riitta Kaarisalo, Mika Kari, Saku Nikkanen ja Pinja Perholehto.
Ryhmän ehdokas eduskunnan toiseksi puhemieheksi on Tarja Filatov.
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.
