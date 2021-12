Nyt tuli Teollisuusliiton reaktio: Ylityökielto ja uhkaus raskaista työtaistelutoimista – ”Olemme valmiita”

Teollisuusliiton hallitus on ottanut kantaa neuvottelutilanteeseen teknologia-alalla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Se toteaa, että neuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa eivät ole edenneet palkkaratkaisun osalta toivotulla tavalla. Neuvottelut keskeytyivät 30.11. osapuolten yhteisellä päätöksellä.

”Työnantajapuolen tarjoukset tarkoittavat ostovoiman merkittävää heikennystä alan työntekijöille. Tätä Teollisuusliitto ei voi hyväksyä”, kannanotto toteaa.

Hallituksen mukaan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

”Vaatimus ei ole kohtuuton, vaan linjassa sen kanssa, mitä Suomen teollisuudessa on yrityskohtaisesti sovittu kuluvan syksyn aikana. Teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat seuraavalle vuodelle täynnä, joten Suomen hintakilpailukyvyssä ei ole mitään vikaa. Ostovoimaa vahvistava palkkaratkaisu on perusteltu myös Suomen keskeisten kilpailijamaiden teollisuuden palkkaratkaisujen valossa.”

Hallitus toteaa, että Teollisuusliitto haluaa jatkaa neuvotteluita neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa.

”Samalla liitto kuitenkin katsoo, ettei neuvottelupöytään kannata palata ilman turvautumista työtaistelutoimenpiteisiin. Osapuolet ovat yksinkertaisesti liian kaukana toisistaan.”

Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloja koskevan ylityökiellon sekä työnantajan aloitteesta tapahtuvan vuoronvaihtokiellon voimaan 4.12.2021 kello 00.00 alkaen.

Työtaistelutoimenpiteenä ylityökielto ja työnantajan aloitteesta tapahtuva vuoronvaihtokielto ovat voimassa 19.12.2021 kello 24.00 asti. Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teollisuusliiton hallitus toteaa myös, että mikäli toimenpiteet eivät riitä ostovoimaa vahvistavan neuvottelutuloksen saavuttamiseksi, Teollisuusliitto on valmis muistuttamaan työnantajapuolta:

”Teollisuusliiton järjestäytymisaste on korkea ja liiton järjestökoneisto on vahva. Tarvittaessa Teollisuusliitto ryhtyy raskaampiin työtaistelutoimiin. Liitto on valmistautunut tätä hetkeä varten keväästä Teknologiateollisuus ry:n taannoisista ratkaisuista lähtien. Olemme valmiita.”

Teollisuusliiton hallitus valtuuttaa lakkoilmoituksen antamiseen

Teollisuusliiton hallitus valittaa, että työnantajapuoli Teknologiateollisuuden työnantajat ry on kyseenalaistanut työehtosopimusten jälkivaikutuksen.

”Valitettavasti työnantajapuolen toiminta on aiheuttanut ainakin jonkinlaista liikehdintää sopimuksettoman tilan hyväksi käyttämiseksi yksittäisissä yrityksissä. Teollisuusliiton tietoon on tullut yrityksiä, joissa henkilöstölle on ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen heikennyksistä 1.12. alkaen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin onneksi siltä, että lähtökohtaisesti alan yritykset noudattavat jälkivaikutusta.”

”Teollisuusliitto ei hyväksy tilannetta, jossa sen jäsenten työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa. Työehtojen suojaamiseksi Teollisuusliiton hallitus valtuuttaa lakkoilmoituksen antamiseen kaiken työn keskeyttämiseksi niihin yrityksiin, jotka eivät noudata työehtosopimuksen jälkivaikutusta. Tällaisia yrityskohtaisia lakkoilmoituksia annetaan sitä mukaa, kun liitto saa tiedon jälkivaikutusta rikkovista yrityksistä”, Teollisuusliiton hallitus sanoo.