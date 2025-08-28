Nyt tuli Työllisyysrahaston hallintoneuvoston linjaus työttömyysvakuutusmaksuista

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto esitti torstaina sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän nostamista 0,6 prosenttiyksiköllä vuodelle 2026. Päätös on Työllisyysrahaston hallituksen esityksen mukainen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,92 prosenttia palkasta, joka on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin tänä vuonna. Työnantajan keskimääräiseen maksuun sisältyy 0,02 prosenttiyksikön yhteinen osuus, jolla rahoitetaan muutosturvaa.

Työntekijöiden maksu olisi 0,89 prosenttia palkasta, joka on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin tänä vuonna.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toivoi aiemmin tässä kuussa Kauppalehden haastattelussa, ettei työttömyysvakuutusmaksuja korotettaisi, sillä korotukset olisivat hänen mukaansa suuri virhe nykyisessä suhdannetilanteessa. Sen sijaan Orpo sanoi, että nyt tarvittaisiin ostovoimaa, jotta taloutta saadaan liikkeelle ja työllisyyttä parantumaan.

SOSIAALITURVAMINISTERI Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi tiistaina, että hallitus käy työttömyysvakuutusmaksuasian läpi ensi viikon budjettiriiheen mennessä. Budjettiriihi alkaa maanantaina.

Työttömyysvakuutusmaksujen tasosta säädetään vuosittain lailla. Työllisyysrahaston esityksen jälkeen hallitus tekee asiasta esityksen eduskunnalle, joka lopulta päättää maksuista.

Tapana on ollut, että hallituksen esitys maksuista noudattaa Työllisyysrahaston esitystä. Grahn-Laasoselta kysyttiin tiistaina, voisiko hallitus tällä kertaa poiketa tästä. Hän ei tyrmännyt ajatusta.

Grahn-Laasosen mukaan esityksen vaikutukset arvioidaan huolellisesti budjettiriihen mennessä ja suhteutetaan talous- ja työllisyystilanteeseen. Grahn-Laasonen painotti, että hallituksen tavoite on vahvistaa suomalaisten ostovoimaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina pitävänsä työttömyysvakuutusmaksujen nostoa ikävänä tilanteessa, jossa talous on juuri elpymässä. Hänen mukaansa hallitus tulee suhtautumaan asiaan kriittisesti.

Uutista täydennetty klo 15.27 kauttaaltaan.